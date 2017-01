O femeie din Ialomita a nascut acasa, dupa ce ambulanta nu a reusit sa ajunga la ea

Femeia a sunat la 112 cand au inceput contractiile, insa din cauza drumului inzapezit echipajul medical a ajuns la solicitare dupa ce gravida a nascut, desi ambulanta a fost insotita de o masina de deszapezire.'Miercuri, in jurul orei 7,00, ambulanta a ajuns la Dridu, insa gravida nascuse deja. Am inteles ca sunt bine atat mama cat si bebelusul. Se fac eforturi ca acestia sa fie transportati la Spitalul din Urziceni', a declarat, pentru Agerpres, capitanul Geoge Damian.Localitatea Dridu se afla la circa 20 de kilometri de Urziceni.Potrivit sursei citate, o alta interventie dificila a avut loc in localitatea Andresesti, la circa 18 kilometri de Slobozia. 'Am avut o interventie la un copil de 8 luni, care avea febra puternica. Am parcurs 18 kilometri in 2 ore, cu autofreza in fata. L-am preluat pe copil, iar dimineata, la ora 7,00, era la Spitalul din Urziceni. Vizibilitatea a fost foarte redusa, se vedea la maxim un metru in fata si erau suluri de zapada care trebuiau sparte. A fost o interventie extrem de dificila', a spus purtatorul de cuvant al ISU Ialomita.In localitatea Iazu, circa 20 de masini au ramas blocate in interiorul satului, de marti seara, dupa ce viscolul a blocat drumurile de acces din si spre localitate. Capitanul George Damian a declarat ca o parte dintre soferi si pasageri au fost cazati de primarul localitatii la dispensar sau la localnici, insa au existat si persoane care au refuzat sa isi paraseasca autoturismele si au ramas peste noapte in ele.'La circa 4 kilometri de localitatea Iazu avem 2 autoturisme blocate pe drum, in care sunt 4 persoane. Am tinut permanent legatura cu ele si ne-au comunicat ca au combustibil suficient. Inca nu s-a ajuns la ele, se fac eforturi in acest moment', a declarat capitanul George Damian.In cursul serii de marti si in noaptea de marti spre miercuri au mai fost si alte interventii pentru a salva persoane care au ramas cu masinile inzapezite.Marti seara, un microbuz cu 15 persoane, aflat la kilometrul 139 pe autostrada A2, care nu mai putea inainta din cauza viscolului, a fost preluat dupa circa 30 de minute de la apelul la 112, si dus in localitatea Fetesti.In judetul Ialomita nu sunt localitati fara energie electrica.Autostrada A2 si toate drumurile nationale si judetene din Ialomita sunt inchise traficului rutier.