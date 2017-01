Raed Arafat, seful DSU: Nu avem nicio masina blocata pe A2. Azi noapte au fost aproape 100 de interventii ale echipelor ISU, peste 1 000 de persoane salvate, 400 de masini au fost deblocate din nameti. In Ialomita, o gravida a nascut in ambulanta

Miercuri dimineata, la ora transmiterii acestei stiri, echipele ISU din mai multe judete actioneaza pentnru deblocarea oamenilor prinsi de viscol. Una dintre actiuni este peDN22- in Braila, unde o masina este inzapezita si pe DN21 A, unde sunt doua masini pline cu oameni blocate in nameti.Marti noapte spre miercuri in judetul Ialomita, localitatea Dridu-, o gravida a nascut in ambulanta, iar copilul este bine, a mai precizat Raed Arafat.La Bucuresti, ornamente au cazut de pe o cladire de pe strada George Cosbuc, dar nu au fost victime.Raed Arafat a facut apel la populatie sa sune la 112 doar in cazuri urgente, nu pentru cele usoare precum raceala sau gripa.