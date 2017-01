Situatia drumurilor afectate de viscol: Miercuri dimineata sunt inchise autostrazile A2, A3 si A4 si zeci de drumuri nationale. Punctele de frontiera Giurgiu-Ruse si Calafat-Vidin, inchise traficului greu. La Vama Veche traficul e inchis complet

Iata drumruile inchise la ora 05.30:JUDETUL CONSTANTA:DN 22 tronsonul Ovidiu-Mihai Viteazu;DN 3 tronsonul Constanta ¬ Ostrov;DN 3C tronsonul Constanta ¬ Ovidiu;DN 38 tronsonul Agigea - Negru Voda (punct de trecere a frontierei catre Republica Bulgaria);DN 22C tronsonul Constanta ¬ Cernavoda;DN 2A tronsonul Harsova ¬ Ovidiu;DN 22A tronsonul Harsova ¬ limita jud. TL;DN 39E tronsonul Constanta ¬ Cumpana.JUDETUL TULCEA:DN 22 tronsonul Baia ¬ limita jud. CT;DN 22A tronsonul Topolog ¬ limita jud. CT;DN 22D tronsonul Macin ¬ Horia;DN 22F tronsonul Izvoarele ¬ Nalbant;JUDETUL CALARASI:DN 3 tronsonul limita jud. IF ¬ Chiciu;DN 3A tronsonul Lehliu Gara ¬ limita jud. IL;DN 3B tronsonul Calarasi ¬ limita jud. IL;DN 21 tronsonul Calarasi ¬ limita jud. IL;DN 31 tronsonul Oltenita ¬ Cuza Voda;DN 4 tronsonul limita jud. Ilfov ¬ Oltenita;DN 41 tronsonul Oltenita ¬ limita jud. GR;JUDETUL IALOMITA:DN 1D limita jud. PH ¬ Urziceni;DN 3A tronsonul limita jud. CL ¬ Fetesti;DN 3B tronsonul limita jud. CL ¬ Gura Ialomitei;DN 21 tronsonul limita jud. BR ¬ limita jud. CL;DN 21A tronsonul limita jud. BR ¬ Tandarei;DN 2 limita jud. IF ¬ limita jud. BZ;DN 2A tronsonul Malu ¬ limita jud. CT;DN 2C tronsonul Tovarasia ¬ Slobozia;JUDETUL BRAILA:DN 21 tronsonul Braila ¬ limita jud. BZ;DN 21A Baraganul - limita jud. IL;DN 22 tronsonul Braila ¬ Gradistea;DN 22B tronsonul Braila ¬ Galati;DN 2B tronsonul limita jud. BZ ¬ Braila;tronsonul Braila ¬ Sendreni (E87);DN 23 tronsonul Braila ¬ limita jud. VN;JUDETUL GALATI:DN 24D tronsonul Tulucesti ¬ limita jud. VS;JUDETUL BUZAU:DN 2 limita jud. IL ¬ Ramnicu Sarat;DN 2B tronsonul Buzau ¬ limita jud. BR;DN 2C tronsonul Costesti ¬ Padina;DN 22 tronsonul Ramnicu Sarat ¬ limita jud. BR;JUDETUL VRANCEA:DN 23 tronsonul Nanesti ¬ Maicanesti ¬ limita jud. BR;DN 23A tronsonul Gologanu ¬ Ciorasti;DN 23B tronsonul Maicanesti ¬ Ciorasti.JUDETUL ILFOV:DN 2 tronsonul DNCB ¬ limita jud. IL (deviere trafic DN1 ¬ DN1B ¬ Buzau);DN 3 tronsonul DNCB ¬ limita jud. CL;DN 4 tronsonul DNCB ¬ limita jud. CL;DN 5 tronsonul DNCB ¬ limita jud. GR;JUDETUL GIURGIU:DN 41 tronsonul Baneasa ¬ limita jud. CL;DN 5 tronsonul Giurgiu ¬ limita jud. IF;JUDETUL PRAHOVA:DN 1D tronsonul Albesti Paleologu ¬ limita jud. IL.II. DRUMURI RESTRICTIONATEJUDETUL OLT:DN 54A Corabia ¬ Ianca - limita jud. Dolj (restrictie 12,5 t).III: DRUMURI CU CIRCULATIA INTRERUPTAJUDETUL VRANCEA- DN 2N intre Bogza si DumbraveniDin pricina conditiilor meteorologice nefavorabile, navigatia pe Dunare a fost suspendata, incepand cu ora 12.00, pe o perioada nedeterminata, intre kilometrii fluviali 175 (Braila) si 1075 (Bazias, judetul Caras-Severin). De asemenea, ca urmare a vantului foarte puternic, porturile Constanta Nord, Constanta Sud ¬ Agigea, Midia si Mangalia au fost inchise.Avand in vedere atentionarile de vreme rea emise de meteorologi, recomandam conducatorilor auto sa nu porneasca la drum in zonele afectate. In cazul in care calatoria nu poate fi amanata, ii sfatuim pe soferi sa-si echipeze corespunzator autovehiculele pentru circulatia in conditii de iarna (anvelope specifice sezonului rece, lanturi antiderapante, lopata, saculet cu nisip, o rezerva de combustibil, sistem de climatizare-dezaburire functional etc.).De asemenea, trebuie luata in calcul si posibilitatea intreruperii circulatiei pe unele drumuri, iar in acest caz din autovehicul nu trebuie sa lipseasca haine groase, paturi, alimente, apa si unul sau mai multe telefoane mobile cu adaptor la priza auto.