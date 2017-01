LIVETEXT Ora 15:45 Situatia drumurilor afectate de viscol: A fost redeschisa autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti. Raman inchise autostrazile A2 si A4, precum si zeci de drumuri nationale. Punctul de frontiera Giurgiu-Ruse, inchis traficului greu. Trafic inchis complet in punctul de frontiera de la Negru Voda

Ora 15:55 A fost închisă circulația rutieră pe DN 2 Urziceni - Șindrilița, km 24+000 – km 57+000.





Ora 15:45 - A fost reluata circulatia rutiera pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale, pentru toate categoriile de autovehiculele:



- DN 2B, km 0+000 ¬ km 3+800, intre localitatile Spataru ¬ Buzau;

- DN 2B, km 38+751 ¬ km 125+575, intre localitatile Vizireni ¬Braila ¬ Galati;

- DN 3B, km 7+548 ¬ km 45+800, intre localitatile Calarasi ¬ Fetesti;

- DN 2A, km 16+720 ¬km 116+000, intre localitatile Malu ¬ Giurgeni, trafic controlat;

- DN 2, km 68+000 ¬ km 104+600, intre localitatile Caldarusanca ¬ Spataru ;

- DN 21, km 105+500 ¬ km 130+200, intre localitatile Drajna ¬ Calarasi.



Ora 15:30 - A fost deschisa circulatia rutiera pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale, anunta CNAIR:

- DN 4, km 12+250 ￯ km 64+350, intre localitatile Bucuresti ￯ Oltenita;

- DN 41, km 0+000 ￯ km 64+085, intre localitatile Oltenita - Daia.



Ora 15:00 - SITUATIA TRAFICULUI LA ORA 14.45



AUTOSTRAZI INCHISE



A2 Bucuresti ￯ Constanta

A4 Ovidiu - Agigea



DRUMURI NATIONALE INCHISE



JUDETUL CONSTANTA:



DN 22 tronsonul Ovidiu-Mihai Viteazu;

DN 3 tronsonul Murfatlar ￯ Ostrov;

DN 3C tronsonul Constanta ￯ Ovidiu;

DN 38 tronsonul Agigea - Negru Voda (punct de trecere a frontierei catre Republica Bulgaria);



JUDETUL TULCEA:



DN 22 tronsonul Baia ￯ limita jud. CT.

tronsonul Smardan ￯ Garvan;

DN 22A tronsonul Cataloi ￯ limita jud. CT.

DN 22D tronsonul Macin ￯ Horia;

DN 22E Garvan ￯ IC Bratianu;

DN 22F tronsonul Izvoarele ￯ Nalbant.





JUDETUL CALARASI:



DN 3 tronsonul limita jud. IF ￯ Chiciu;

DN 3A tronsonul Lehliu Gara ￯ limita jud. IL;

DN 31 tronsonul Oltenita ￯ Cuza Voda;



JUDETUL IALOMITA:



DN 3A tronsonul limita jud. CL ￯ Fetesti.

DN 21A tronsonul limita jud. BR ￯ Tandarei;

DN 2C tronsonul Tovarasia ￯ Slobozia.



JUDETUL BRAILA:



DN 21 tronsonul Braila ￯ limita jud. BZ;

DN 21A tronsonul Baraganul - limita jud. IL;

DN 22 tronsonul Braila ￯ Gradistea;

DN 2B tronsonul Braila ￯ Sendreni. (E87)

DN 23 tronsonul Braila ￯ limita jud. VN.



JUDETUL GALATI:



DN 24D tronsonul Tulucesti ￯ limita jud. VS.



JUDETUL BUZAU:



DN 22 tronsonul Ramnicu Sarat ￯ limita jud. BR.





JUDETUL VRANCEA:



DN 23 tronsonul Nanesti ￯ Maicanesti ￯ limita jud. BR;

DN 23A tronsonul Gologanu ￯ Ciorasti;

DN 23B tronsonul Maicanesti ￯ Ciorasti;

DN 2N tronsonul Bogza - Dumbraveni



JUDETUL ILFOV:



DN 3 tronsonul DNCB ￯ limita jud. CL.

DRUMURI CU RESTRICTII

JUDETUL ILFOV:



DN 5 tronsonul DNCB ￯ limita jud. GR. restrictie 7,5 t

DN 4 tronsonul DNCB ￯ limita jud. CL. restrictie 7,5 t





JUDETUL CALARASI



DN 4 tronsonul limita jud. Ilfov ￯ Oltenita; restrictie 7,5 t

DN 41 tronsonul Oltenita ￯ limita jud. GR. restrictie 7,5 t



JUDETUL IALOMITA



DN 21 tronsonul limita jud. BR ￯ limita jud. CL. restrictie 7,5 t



JUDETUL IASI



DN24 tronsonul Mun. Iasi ￯ Loc. Schitu Duca, restrictie 7, 5 t

DN 28A tronsonul Targu Frumos ￯ Pascani ￯ Motca, restrictie 7, 5 t



Ora 14:59 In judetele Buzau si Braila, a fost redeschis DN2B pentru toate catgoriile de autovehicule.



Ora 14:49 A fost redeschisa circulatia pe Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, incepand cu ora 14:10.



Ora 14:15 Judetul Prahova: DN1D a fost redeschis pentru toate categoriile de autovehicule incepand cu ora 14:05.



Ora 14:14 Judetul Braila: DN2B a fost redeschis



Ora 14:01 Situatia traficului la ora 13:45

DRUMURI BLOCATE





AUTOSTRAZI

A2 Bucuresti - Constanta

A3 Bucuresti - Ploiesti

A4 Ovidiu - Agigea





DRUMURI NATIONALE



JUDETUL CONSTANTA:

DN 22 tronsonul Ovidiu - Mihai Viteazu;

DN 3 tronsonul Murfatlar - Ostrov;

DN 3C tronsonul Constanta - Ovidiu;

DN 38 tronsonul Agigea - Negru Voda (punct de trecere a frontierei catre Republica Bulgaria);

DN 2A tronsonul Harsova - Mihail Kogalniceanu;

DN 22A tronsonul Harsova - limita jud. TL;



JUDETUL TULCEA:

DN 22 tronsonul Baia - limita jud. CT.

tronsonul Smardan - Garvan;

DN 22A tronsonul Cataloi - limita jud. CT.

DN 22D tronsonul Macin - Horia;

DN 22E Garvan - IC Bratianu;

DN 22F tronsonul Izvoarele - Nalbant.



JUDETUL CALARASI:

DN 3 tronsonul limita jud. IF - Chiciu;

DN 3A tronsonul Lehliu Gara - limita jud. IL;

DN 31 tronsonul Oltenita - Cuza Voda;



JUDETUL IALOMITA:

DN 3A tronsonul limita jud. CL - Fetesti.

DN 21A tronsonul limita jud. BR - Tandarei;

DN 2C tronsonul Tovarasia - Slobozia.



JUDETUL BRAILA:

DN 21 tronsonul Braila - limita jud. BZ;

DN 21A Baraganul - limita jud. IL;

DN 22 tronsonul Braila - Gradistea;

DN 2B tronsonul limita jud. BZ - Braila;

tronsonul Braila - Sendreni. (E87)

DN 23 tronsonul Braila - limita jud. VN.



JUDETUL GALATI:

DN 24D tronsonul Tulucesti - limita jud. VS.



JUDETUL BUZAU:

DN 22 tronsonul Ramnicu Sarat - limita jud. BR.



JUDETUL VRANCEA:

DN 23 tronsonul Nanesti - Maicanesti - limita jud. BR;

DN 23A tronsonul Gologanu - Ciorasti;

DN 23B tronsonul Maicanesti - Ciorasti;

DN 2N tronsonul Bogza - Dumbraveni



JUDETUL ILFOV:

DN 3 tronsonul DNCB - limita jud. CL.



JUDETUL GIURGIU:

DN 41 tronsonul Baneasa - limita jud. CL.



JUDETUL PRAHOVA:

DN 1D tronsonul Albesti Paleologu - limita jud. IL.



II. DRUMURI RESTRICTIONATE



JUDETUL OLT:

DN 54A Corabia - Ianca - limita jud. Dolj, restrictie 12,5 t



JUDETUL ILFOV:

DN 5 tronsonul DNCB - limita jud. GR. restrictie 7,5 t

DN 4 tronsonul DNCB - limita jud. CL. restrictie 7,5 t



JUDETUL GIURGIU:

DN 5 tronsonul Giurgiu - limita jud. IF. restrictie 7,5 t



JUDETUL CALARASI

DN 4 tronsonul limita jud. Ilfov - Oltenita; restrictie 7,5 t

DN 41 tronsonul Oltenita - limita jud. GR. restrictie 7,5 t



JUDETUL IALOMITA

DN 21 tronsonul limita jud. BR - limita jud. CL. restrictie 7,5 t



JUDETUL IASI

DN24 tronsonul Mun. Iasi - Loc. Schitu Duca, restrictie 7, 5 t

DN 28A tronsonul Targu Frumos - Pascani - Motca, restrictie 7, 5 t



JUDETUL BUZAU

DN 2B tronsonul Buzau - limita jud. BR; restrictie 3,5 t

DN 2C tronsonul Costesti - Padina; restrictie 3,5 t



Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile din Bulgaria, autoritatile nu mai permit accesul traficului greu (vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone) dinspre Romania catre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu - Ruse. De asemenea, din acelasi motiv, autoritatile nu mai permit accesul autovehiculelor (toate categoriile) dinspre Romania catre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Negru Voda.



Din pricina conditiilor meteorologice nefavorabile, navigatia pe Dunare a fost suspendata, pe o perioada nedeterminata, intre kilometrii fluviali 175 (Braila) si 1075 (Bazias, judetul Caras-Severin).



Avand in vedere atentionarile de vreme rea emise de meteorologi, recomandam conducatorilor auto sa nu porneasca la drum in zonele afectate. In cazul in care calatoria nu poate fi amanata, ii sfatuim pe soferi sa-si echipeze corespunzator autovehiculele pentru circulatia in conditii de iarna (anvelope specifice sezonului rece, lanturi antiderapante, lopata, saculet cu nisip, o rezerva de combustibil, sistem de climatizare-dezaburire functional etc.).



De asemenea, trebuie luata in calcul si posibilitatea intreruperii circulatiei pe unele drumuri, iar in acest caz din autovehicul nu trebuie sa lipseasca haine groase, paturi, alimente, apa si unul sau mai multe telefoane mobile cu adaptor la priza auto



Precizam ca, toate porturile din judetul Constanta au fost redeschise.

pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 3,5 tone, anunta Compania de Drumuri:



- DN 2, km 17+000 - km 143+000, intre localitatile Afumati - Ramnicu Sarat

- DN 2B, km 0+000 - km 3+800, intre localitatile Spataru-Buzau



Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca toate porturile din judetul Constanta au fost redeschise.In Braila si Constanta toate drumurile nationale sunt inchise.