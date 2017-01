Cod galben de ger in toata tara, de marti seara pana joi dimineata, temperaturi de -17 grade Celsius

In intervalul 10 ianuarie, ora 21.00 - 12 ianuarie, ora 10.00, vremea va fi deosebit de rece, geroasa dimineata si noaptea in cea mai mare parte a tarii, avertizeaza ANM, potrivit News.ro.Astfel, minimele nocturne se vor situa in general intre -17 si -10 grade, iar maximele diurne vor fi negative.Marti seara a intrat in vigoare si un cod galben de ninsori moderate cantitativ si local viscolite, valabil pana miercuri, la ora 21.00.Aria ninsorilor se va extinde dinspre extremitatea sud-estica si va cuprinde treptat jumatatea de est a tarii. In cea mai mare parte a Munteniei si a Moldovei, in zona Carpatilor de Curbura si temporar in Dobrogea vor fi ninsori moderate cantitativ, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 50-60 km/h, viscolind si spulberand zapada, anunta meteorologii.De asemenea, la ora 22.00, intra in vigoare un cod portocaliu de viscol puternic si polei in judetele Constanta si Tulcea.Pe parcursul noptii de marti spre miercuri in judetele Constanta si Tulcea vor fi intervale cu rafale de 70-80 km/h, ninsori puternic viscolite, dar si precipitatii mixte ce vor depune polei, potrivit meteorologilor.Tot marti, dar de la ora 23, intra in vigoare un alt cod portocaliu, de viscol puternic, pentru judetele Calarasi, Ialomita, Braila, Buzau si Vrancea.Potrivit ANM, in noaptea de marti spre miercuri si in prima parte a zilei de miercuri, in judetele Calarasi, Ialomita, Braila, Buzau si Vrancea temporar viscolul va fi puternic, viteza vantului va atinge 70-80 km/h, troienind zapada si reducand vizibilitatea sub 50 m.Codul este valabil pana miercuri, la ora 15.00.