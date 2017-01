Circulatia pe Autostrada Soarelui intre Cernavoda si Constanta si pe Autostrada A4, inchisa din cauza viscolului

Politia Romana informeaza ca a fost dispusa masura inchiderii circulatiei pe ambele sensuri pe A2, intre Cernavoda si Constanta, de la kilometrul 160 la kilometrul 212.De asemenea, autostrada A4, tronsonul Ovidiu - Agigea, a fost inchis traficului.In prezent, patru drumuri nationale si un drum judetean din Constanta sunt inchise.Traficul pe DN 38, tronsonul Agigea - Negru Voda, in zona punctului de trecere a frontierei catre Bulgaria a fost inchis, in urma avertizarii cod portocaliu de viscol.Masura inchiderii circulatiei rutiere a fost luata si pentru DN22 Ovidiu - Mihai Viteazu, DN3 Constanta - Ostrov, DN22C Basarab - Cernavoda si DJ 226 Navodari - Cornu. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie , de marti, la ora 22.00, pana miercuri, la ora 08.00 vor fi sub avertizare cod portocaliu de viscol judetele Constanta si Tulcea. In noaptea de marti spre miercuri, in cele doua judete vor fi intervale cu rafale de 70-80 de kilometri pe ora, ninsori puternic viscolite, precum si precipitatii mixte ce vor depune polei.De marti, ora 23.00, pana miercuri, la ora 15.00, vor fi sub avertizare cod portocaliu de viscol si judetele Calarasi, Ialomita, Braila, precum si estul judetelor Buzau si Vrancea. In noaptea de marti spre miercuri si in prima parte a zilei de miercuri, in cele cinci judete va fi viscol, viteza vantului va atinge 70-80 de kilometri pe ora, troienind zapada si reducand vizibilitatea sub 50 de metri.