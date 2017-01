Ministrul Transporturilor: Fac apel la cetateni sa nu plece la drum in zonele afectate decat in cazuri de extrema necesitate

"Fac apel la cetateni sa nu plece la drum in zonele afectate decat in cazuri de extrema necesitate si sa consulte actualizarile online ale Comandamentului Central de Iarna din cadrul Ministerului Transporturilor si harta interactiva cu situatia drumurilor si a trenurilor in timp real sau sa apeleze numerele de telefon puse la dispozitie pentru o informare corecta asupra infrastructurii de transport. Prioritatea noastra ramane siguranta tuturor participantilor la trafic si a calatorilor", a afirmat ministrul Razvan Cuc, citat de News.ro.Ministerul Transporturilor a adoptat o serie de masuri de preventie pentru a asigura buna desfasurare a circulatiei rutiere si feroviare, avand in vedere avertizarile meteorologice pentru urmatoarea perioada."Pe sectorul rutier, inchiderea drumurilor in anumite zone va avea loc anterior declansarii codului portocaliu pentru ca siguranta participantilor la trafic sa nu fie afectata, iar utilajele de deszapezire sa poata actiona eficient pe tronsoanele inchise. De asemenea, utilajele suplimentare mobilizate in ultimele zile, de la directiile regionale ale CNAIR: Brasov, Iasi, Timisoara, Craiova si Cluj-Napoca, sunt deja in dispozitiv in zonele vizate de avertizarile meteorologice, pregatite sa intervina", se arata intr-un comunicat al Ministerului Transporturilor.Pentru cele sapte judete care se vor afla sub cod portocaliu de viscol au fost mobilizate 491 de autoutilaje, 14.648 de tone de sare si 3.500 tone de nisip.De asemenea, pe perioada avertizarilor meteo, vor fi introduse 560 de locomotive diesel in locul celor cu tractiune electrica."Personalul CFR mobilizat este de 960 de angajati, iar mijloacele de interventie repartizate pe regionale contin: 8 pluguri si 189 de drezine si utilaje multifunctionale", se mai arata in comunicatul citat. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie , de marti, la ora 22.00, pana miercuri, la ora 08.00 vor fi sub avertizare cod portocaliu de viscol judetele Constanta si Tulcea. In noaptea de marti spre miercuri, in cele doua judete vor fi intervale cu rafale de 70-80 de kilometri pe ora, ninsori puternic viscolite, precum si precipitatii mixte ce vor depune polei.De marti, ora 23.00, pana miercuri, la ora 15.00, vor fi sub avertizare cod portocaliu de viscol si judetele Calarasi, Ialomita, Braila, precum si estul judetelor Buzau si Vrancea. In noaptea de marti spre miercuri si in prima parte a zilei de miercuri, in cele cinci judete va fi viscol, viteza vantului va atinge 70-80 de kilometri pe ora, troienind zapada si reducand vizibilitatea sub 50 de metri.