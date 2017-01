Scrisoare a unor actuali si fosti lideri est europeni catre Trump: Vladimir Putin nu doreste maretia Americii

"Putin nu doreste maretia Americii. Asa cum vor aliatii vostri, asa cum vrem noi", scriu cei 17 actuali si fosti lideri est-europeni."Ca aliati legati prin tratate, facem apel la americanii din noua administratie a SUA si din Congres sa sustina ferm interesele si scopurile noastre comune: pace, forta atlantica si libertate".Scrisoarea este semnata de un lider european in exercitiu, presedintele bulgar Rosen Plevneliev, si de fosti sefi de guvern, de stat sau ministri de externe, printre care Traian Băsescu, fostul presedinte eston Toomas Hendrik Ilves, fostul presedinte leton Vaira Vīķe-Freiberga sau fostul premier suedez Carl Bildt.Acestia ii cer lui Trump sa nu relaxeze sanctiunile impuse Rusiei sau sa accepte tacit anexarea Crimeii."Replicile unui astfel de acord ar zgudui credibilitatea Americii in randul aliatilor din Europa si din alte parti" ale lumii."Ordinea internationala bazata pe regulile de care securitatea occidentala a depins timp de decenii vor fi slabite. Aliantele care sunt adevarata sursa a maretiei Americii se vor eroda: tarile care au cheltuit sange, bani si capital politic in sprijinul securitatii transatlantice se vor intreba daca America mai este un prieten sigur", adauga acestia.O scrisoare similara a primit si Barack Obama, la scurt timp dupa ce a preluat puterea, in 2009, si tot din partea unor lider central si est europeni.