Florin Iordache, ministrul Justitiei, despre mapa lasata de Laura Codruta Kovesi: E supusa analizei in acest moment

"Avem nevoie de legi mai clare, corecte si eficiente. Toti cei cu care am avut consultari au spus, reprezentantii judecatorilor, procurorilor, grefieri sau alte profesii asimilate, toata lumea a exprimat disponibilitatea ca impreuna cu reprezentantii Ministerului Justitiei sa modifice si armonizeze legile care dau nastere unei justitii incomplete. Am constatat ca avem nevoie de o legislatie clara, concisa, coerenta. Aceasta implica ca toti cei cu care am avut consultari si cei care vor urma vor veni cu propriile observatii, inseamna ca reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii, cei care elaboreaza legile justitiei vor face propriile observatii astfel incat legile pe care le vom trimite in Parlament sa fie clare, concise, coerente", a declarat, dupa discutiile avute cu reprezentantii sistemului judiciar, ministrul Justitiei.Intrebat daca dezvaluirile fostului deputat Sebastian Ghita "sunt sanatoase" pentru sistemul judiciar, Florin Iordache a precizat: "Nu. Sistemul de justitie trebuie sa functioneze. Presiunile media sau de alta natura nu ajuta sistemul de justitie. Avem nevoie de intarirea sistemului de justitie si o justitie competenta si coerenta".Totodata, ministrul Justitiei a declarat, referitor la discutia avuta cu procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a discutat "pentru legislatie coerenta, buget suficient"."Am discutat cu dumneaei pentru legislatie coerenta, buget suficient, am reiterat ca eu sustin lupta anticoruptie si intarirea rolului justitiei si increderea cetatenilor in actul de justitie. (...) Sunt observatii si sesizari ale doamnei catre CSM vizavi de materialele care au aparut (in mapa lasata de procurorul sef DNA la Ministerul Justitiei - n.r.). Mapa e supusa analizei in acest moment", a precizat Florin Iordache.In ceea ce priveste legea raspunderii magistratilor, ministrul Justitiei a declarat ca a decis infiintarea comisiei interparlamentare pentru a modifica legislatia, deoarece exista legi care acum produc confuzie."Legile sunt facute sa fie cat mai bune, sa raspunda nevoilor societatii. De asta am facut aceasta comisie interparlamentara, pentru a modifica legislatia. Din graba, nestiinta, eroare, am constatat toti ca avem legi contradictorii, care produc confuzie in societate. Rolul nostru e de a le modifica si le face clare, coerente", a completat Iordache.Intrebat care este parerea sa despre petitia prin care se cere demisia Avocatului Poporului, Florin Iordache a spus ca e dreptul acestuia de a sesiza Curtea Constitutionala."E un drept al Avocatului Poporului de a sesiza CCR. CCR se va pronunta in perioada urmatoare. Din cate stiu e un demers normal si obligatoriu cand Avocatul Poporului constata ca o lege e neconstitutionala sa sesizeze Curtea", a declarat Florin Iordache.