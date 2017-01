Avraham Morgenstern, apropiat al lui Radu Mazare, condamnat la 12 ani inchisoare pentru evaziune fiscala

Tribunalul a mai dispus ca firma Shapir Structures SRL (aflata in insolventa) sa plateasca o amenda penala de 400.000 lei.De asemenea, judecatorii au decis ca Avraham Morgenstern si Shapir Structures SRL sa plateasca in solidar statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor - ANAF, suma de 53.836.994 lei, reprezentand prejudiciul adus bugetului de stat si nerecuperat, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii, calculate de la data savarsirii faptelor pana la data platii efective.In plus, Avraham Morgenstern si Shapir Structures SRL trebuie sa achite fiecare 30.000 lei cheltuieli judiciare.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Potrivit DNA, in perioada 2009 - 2014, Morgenstern, in calitate de administrator al firmei Shapir Structures SRL, nu a inregistrat corespunzator veniturile obtinute din trei contracte incheiate cu RAEDPP (Exploatarea Domeniului Public si Privat) Constanta si Confort Urban SRL Constanta si nu a inregistrat facturile fiscale aferente veniturilor in executarea acestor contracte."In aceeasi perioada, inculpatul a inregistrat cheltuieli fictive, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile Larton Consultants ltd Cipru si Comrad Leasing ltd Cipru. Aceste activitati au fost realizate cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, producand un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro", sustine DNA.In dosar, procurorii au pus sechestru pe bunuri mobile si imobile ale lui Avraham Morgenstern si Shapir Structures SRL, in valoare totala estimata de circa 2,8 milioane lei si 4 imobile situate in municipiul Constanta, neevaluate.