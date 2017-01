Curtea Constitutionala din R.Moldova: Legalitatea retragerii cetateniei lui Traian Basescu este de competenta instantelor judecatoresti

Potrivit sursei citate, Curtea Constitutionala din Moldova a restituit deputatului Grigore Cobzac sesizarea din 6 ianuarie 2016, deoarece aceasta a fost depusa cu incalcarea competentei stabilite expres de Legea cetateniei Republicii Moldova.Astfel, Curtea a indicat ca articolul 41 din Legea cetateniei Republicii Moldova prevede explicit procedura de contestare a decretelor Presedintelui Republicii Moldova in problemele cetateniei: "Decretul Presedintelui Republicii Moldova in problema cetateniei poate fi atacat in Curtea Suprema de Justitie in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare".Prin urmare, legalitatea retragerii cetateniei lui Traian Basescu este de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti.CCM arata, in raspunsul remis deputatului Grigore Cobzac, ca, potrivit Codul jurisdictiei constitutionale, Curtea Constitutionala solutioneaza numai probleme ce tin de competenta sa. Daca in procesul examinarii apar chestiuni de competenta altor organe, Curtea remite acestora materialele sau comunica faptul partilor si organelor interesate, dand explicatiile de rigoare.Deschide.md aminteste ca, in urma cu o saptamana, presedintele moldovean Igor Dodon a semnat un decret pentru retragerea cetateniei moldovenesti lui Traian Basescu . Documentul nu se refera insa si la sotia fostului presedinte roman, Maria Basescu.