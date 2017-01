Cine e Cord Meier-Klodt, noul ambasador german in Romania

Pe agenda discutiilor au figurat, potrivit unui comunicat ala MAE, "principalele provocari cu care se confrunta, in prezent, Uniunea Europeana si perspectivele consolidarii proiectului european".Cord Meier-Klodt, un excelent cunoscator al Republicii Moldova, este deja familiarizat cu Romania. Intr-un interviu acordat in iunie 2016 lui Robert Schwartz (Deutsche Welle) , Meier-Klodt spunea ca "E adevarat ca Romania este interesata in mod special de solutionarea conflictului transnistrean. De aceea, sunt recunoscator ca Bucurestiul urmeaza linia Uniunii Europene. Datorita importantei pe care o are in acest context, consult intotdeauna Romania, chiar daca nu face parte din procesul 5+2".Potrivit Europa Libera , Cord Meier-Klodt a cerut autoritatilor de la Chisinau si Tiraspol in timpul negocierilor privind Transnistria sa avanseze catre intelegeri concrete in chestiuni ca recunoasterea diplomelor de studiu transnistrene si a placutelor de inmatriculare auto.Cord Meier-Klodt s-a nascut in 1958 la Hamburg si a urmat studii de filosofie si de limbi romanice la Universitatea din acelasi oras, in Paris si in Grenoble (sursa - wikipedia).A fost prim secretar al ambasadei din Ghana si, in perioada 1992 - 1995, seful consulatului Germaniei la Sankt Petersburg. Ulterior, a fost consilierul misiunii permanente pe langa Organizatia Natiunilor Unite, la New York.Intre 2002 si 2005, a fost seful biroului de presa si relatii publice al Ambasadei Germaniei in Moscova.In 1 ianuarie 2016, a fost numit reprezentant special al OSCE pentru procesul de reglementare in criza transnistreana, cand Germania a exercitat presedintia Organizatiei.Formatul "5+2" reuneste la masa negocierilor reprezentantii Ucrainei, Federatiei Ruse, OSCE, Republicii Moldova si administratiei de la Tiraspol, precum si ai UE si SUA.