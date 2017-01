Directorul ANM: Avertizarea de viscol va fi extinsa pana pe 12 ianuarie. In weekend, vremea va incepe sa se amelioreze

"Astazi dimineata, ANM a emis doua mesaje meteorologice (...), iar in aceasta seara, la ora 21.00, vom actualiza al doilea mesaj meteorologic, codul portocaliu va deveni galben si va fi valabil pana in data de 12 ianuarie, ora 10.00. Noaptea, temperaturile se vor mentine scazute, de minus 17 - minus 10 grade Celsius, ceea ce inseamna ca in continuare, pana pe 12 ianuarie, noptile vor fi deosebit de geroase", a declarat Elena Mateescu, la comandamentul de iarna convocat la Ministerul de Interne.Directorul ANM a atentionat ca, in judetele Tulcea si Constanta, se va depune polei, fenomen ce va fi favorizat de precipitatiile mixte si de viscol. Conditii de polei s-ar putea semnala si in judetele adiacente, a mai precizat Mateescu.Potrivit directorului ANM, la sfarsitul acestei saptamani, vremea va intra intr-un regim de ameliorare, temperaturile maxime ajungand chiar la valori pozitive.