Un copil de opt luni, suspect de rujeola, a murit la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, medicul Virgil Musta, a declarat, marti, pentru News.ro ca un copil de opt luni, suspect de rujeola, care se afla de trei saptamani la Terapie Intensiva cu bronhopneumonie si insuficienta respiratorie, a decedat la spital."A fost un copil de opt luni, suspect de rujeola, a avut eruptie, dar nu a fost confirmat serologic. Serologia a fost echivoca, adica nici da, nici nu. A stat trei saptamani la noi, in Terapie Intensiva, intubat, cu bronhopneumonie, cu insuficienta respiratorie. La necropsie se va preleva proba probabil din plamani. Copilul nu era vaccinat", a declarat medicul Virgil Musta.Potrivit sursei citate, in acest moment sunt aproximativ 35 de copii cu rujeola internati in Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara.In data de 3 ianuarie medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara anuntau ca 30 de copii se afla intenati cu rujeola si ca "sunt cateva cazuri cu complicatii". Cei mai multi dintre copiii internati nu au fost vaccinati, unii neimplinind inca varsta de imunizare.In judetul Timis, anul trecut, doi copii au murit din cauza rujeolei.Anul trecut, pana in 29 decembrie, la nivel national au fost confirmate 1.969 de cazuri de rujeola in 33 de judete, iar dintre acestea noua copii au decedat, trei avand varste mai mici de un an.Cele mai multe cazuri de rujeola au fost inregistrate in judetele Arad (462) Caras-Severin (345), Timis (296), Mures (256), Bistrita-Nasaud (129) si Dolj (110), potrivit Centrului National de Prevenire si Control al Bolilor Transmisibile.