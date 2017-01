Navigatia fluviala, inchisa intre Portile de Fier 2 si Braila

Conducerea Adminstratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati a decis, marti, sa inchida navigatia fluviala pe Dunare, in amonte de Braila."Pe Dunarea fluviala s-a inchis circulatia de la Braila in amonte pana la Portile de Fier 2 din cauza ghetii. Este o decizie luata de AFDJ in consultanta cu capitaniile zonale de port, cu adminstratia cailor navigabile din Bulgaria si din Serbia. Navele fluviale sunt in porturi, pe timp de iarna asa e navigatia", a spus directorul AFDJ Galati, Dorian Dumitru.El a spus ca decizia a fost luata dupa ce in zona Cenavoda-Harsova s-au format poduri de gheata, pe Dunarea Fluviala fiind si sectoare unde sloiurile acopera 80% din suprafata apei.Directorul AFDJ Galati a mai declarat, pe de alta parte, ca pe Dunarea Fluviala nu pot fi trimise nave care sa sparga gheata, deoarece actiunea ar fi inutila."Nu putem trimite nave pentru spargerea ghetii pe Dunarea fluviala. Gheata trebuie sparta in aval spre amonte, sa curga undeva, nu poti sa o spargi acolo, o spagi si ingheata peste noapte", a mai spus Dumitru.Pe de alta parte, pe Dunarea maritima nu sunt poduri de gheata, iar circulatia se desfasoara in conditii de iarna.Astfel, directorul AFDJ Galati a precizat ca in zona Tulcea continua actiunile de spargere a ghetii, iar nava "Mamaia 2" a efectuat marti dimineata o cursa pentru a prelua pasageri din mai multe localitati din Delta Dunarii, transportandu-i la Tulcea deoarece navele de pasageri nu mai pot circula pentru ca nu sunt clasificate drept nave cu clasa de gheata.