UPDATE Dan Voiculescu ramane in inchisoare; decizia este definitiva

Tribunalul a respins o contestatie a lui Dan Voiculescu si a mentinut decizia data pe 13 decembrie 2016 de Judecatoria Sectorului 5.Initial, Judecatoria stabilise ca Dan Voiculescu poate face o noua cerere de eliberare conditionata in septembrie 2017, insa tribunalul a redus acest termen pentru 24 mai 2017. Pe 28 noiembrie 2016, o comisie de la Penitenciarul Jilava a amanat cu 10 luni discutarea dosarului privind eliberarea conditionata a lui Voiculescu, ulterior cazul omului de afaceri ajungand in instanta.DNA s-a opus ca Dan Voiculescu sa fie eliberat conditionat, pe motiv ca acesta a executat prea putin din pedeapsa primita in dosarul ICA si sunt nereguli in legatura cu cele 11 carti scrise in penitenciar, pentru care omul de afaceri ar fi beneficiat de o reducere a condamnarii.Astfel, un procuror DNA a declarat in timpul procesului ca manuscrisele atribuite lui Dan Voiculescu nu contin stersaturi sau adaugiri, ceea ce arata faptul ca lucrarile nu au fost scrise de acesta sau nu au fost redactate in penitenciar.'Lucrarile acelea fie nu au fost scrise de el, fie nu au fost scrise in penitenciar. De unde a avut puterea fizica sa scrie 11 lucrari in 12 luni? Pentru fiecare lucrare, petentul (Dan Voiculescu - n.r.) a semnat un angajament, in care s-a obligat sa respecte programul de lucru, insa acest program nu exista. Nu exista nici tabele de pontaj. Dan Voiculescu a folosit 12 ore pentru a scrie o lucrare de 180 de pagini. O alta lucrare de 220 de pagini a fost scrisa in 25 de ore. Alta lucrare a fost redactata in 2 ore. Daca as insuma lucrarile lui Dan Voiculescu, ies 72 de ore pentru a scrie peste 2.000 de pagini, adica o pagina la 2 minute, ceea ce este imposibil', a declarat procurorul.Reprezentantul DNA a mai aratat ca in raportul intocmit de Penitenciarul Jilava se stipuleaza ca Dan Voiculescu a participat la 13 cursuri si seminarii, insa el nu a finalizat acele cursuri si nici nu a fost recompensat cu credite, ceea ce demonstreaza ca el nu le-a acordat suficienta atentie.'La pagina 156 din lucrarea 'A patra putere' a scris ca pagubele produse prin fapte de coruptie trebuie recuperate si ca trebuie modificata legislatia pentru ca cei corupti sa nu beneficieze de gratiere si prescriptie. De asemenea, trebuie platit prejudiciul inainte de a se dispune eliberarea din inchisoare. Dan Voiculescu se contrazice astazi cand cere eliberarea conditionata, deoarece el nu a platit prejudiciul', a mai declarat procurorul.Pe 8 august 2014, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare cu executare pe Dan Voiculescu, iar Gheorghe Mencinicopschi, fost director general al ICA, a primit 8 ani de inchisoare. De asemenea, Sorin Pantis, fost director general executiv Grivco SA, a primit 7 ani de inchisoare, iar Corneliu Popa, fost director general al ADS, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare.Curtea de Apel Bucuresti a dispus atunci confiscarea mai multor proprietati, terenuri si imobile apartinand lui Dan Voiculescu, 'care vor trece in patrimoniul statului libere de orice sarcini'.