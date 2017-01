Intalnire presedintele Iohannis - premierul Grindeanu, miercuri, la Cotroceni

Purtatoarea de cuvant a Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovolschi, a anuntat in urma cu o zi ca Iohannis a avut o discutie cu premierul Grindeanu, pe care l-a invitat miercuri, impreuna cu ministrul de Finante, Viorel Stefan, pentru a discuta despre bugetul pe 2017 in contextul "ingrijorarilor" legate de "sustenabilitatea" masurilor promise de PSD."Presedintele vrea sa afle direct de la premier planurile guvernului legate de buget", a spus luni purtatoarea de cuvant, precizand ca este vorba de o "discutie necesara pentru ca exista foarte multe ingrijorari in legatura cu sustenabilitatea masurilor si efectele pe care le-ar putea avea asupra economiei".Intrebata daca discutii legate de buget au avut loc si cu oficiali ai BNR, purtatoarea de cuvant a raspuns: "Nu pot sa confirm sau sa infirm existenta acestor discutii".