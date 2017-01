Record in Bulgaria: In 12 luni a primit mai multi turisti decat populatia tarii

Ea a declarat televiziunii nationale bulgare ca fiecare luna din 2016 a fost “fara precedent” in privinta numarului de sosiri in tara.Aproximativ 5,5 milioane de vizitatori straini au fost in Bulgaria in perioada celor mai active patru luni din sezonul de vacanta de anul trecut, a adaugat Angelkova.Cifra de opt milioane confirma prognozele anterioare ca mai multi oameni au vizitat tara vecina decat populatia tarii, care este de circa 7,1 milioane de persoane, potrivit ultimelor statistici.Circa 400.000 de persoane cu alta nationalitate au petrecut Craciunul si Anul Nou in Bulgaria, a adaugat ea, precizand ca se preconizeaza o cresterii a numarului de turisti in perioada de iarna cu 5-7%.Angelkova a spus si ca marti pleaca spre Rusia pentru a discuta pachetele oferite turistilor rusi de catre operatorii locali.Autoritatile de la Sofia se temeau ca disputa UE-Rusia ar putea duce la scaderea pe termen lung a numarului de turisti sositi de pe o piata considerata cruciala.Pe de alta parte, Bulgaria pare sa fi beneficiat de situatia de securitate tensionata din tari precum Turcia si Tunisia, unii turisti alegand sa evite potentialele riscuri.Spre comparatie, numarul turistilor straini care au vizitat Romania in primele 9 luni ale anului trecut a fost de 1,92 milioane, iar cheltuielile acestora s-au ridicat in total la putin peste un miliard de euro, au transmis la mijlocul lunii decembrie reprezentantii Institutului National de Statistica.Principalul motiv al sejurului petrecut de turistii nerezidenti in Romania l-a reprezentat afacerile, participarea la congrese, conferinte, cursuri, targuri si expozitii (56,6% din numarul total de turisti nerezidenti), potrivit INS.