Campanie sustinuta de discreditare a luptei anticoruptie din Romania, in presa britanica. Dan Adamescu, condamnat definitiv, si fiul sau, inculpat care nu se lasa extradat, prezentati drept victime politice

Cu exceptia acestui ultim caz, niciunul dintre materiale nu prezinta independent portretele lui Dan si Alexander Adamescu, ci exclusiv prin prisma celor spuse de ei sau de apropiati ai lor. Sunt eliminate atat detalii relevante despre acuzatiile ce le-au fost aduse, cat si chestiuni precum implicarea lor in scandalul Black Cube, implicare pe care ei o resping categoric.

Saptamana trecuta, presa din Romania a facut sa circule rapid un raport publicat de fundatia britanica The Henry Jackson Society, semnat de David Clark, persoana care, dupa cum a notat HotNews.ro duminica, apara cauza familiei Adamescu in plan extern. Clark este un consultant politic si de comunicare care, potrivit profilului sau LinkedIn, a furnizat "consiliere politica strategica, analize si servicii de redactare pentru o paleta larga de clienti si agentii in domeniul politic si al comunicarii. Citeste mai mult in articolul HotNews.ro

Luni, a venit randul The Telegraph, reputat cotidian britanic, sa publice un articol in care nora lui Dan Adamescu, sotia lui Alexander Adamescu, da vina pe "statul roman" pentru o presupusa tentativa de rapire a sa. Articolul prezinta pe larg discursul familiei Adamescu si este ilustrat fotografii in care Alexander Adamescu si sotia sa Adriana Constantinescu pozeaza tandru pentru jurnalistii ziarului. Acelasi articol mentioneaza doar la final detalii generale despre lupta anticoruptie din Romania. Dar mesajul care transpare este cel sustinut de Adamescu - acela ca mandatul de arestare european, pe baza caruia DNA cere extradarea lui Alexandru Adamescu, in urma refuzului lui de a se prezenta la audieri, este conform "parlamentarilor si militantilor pro-justitie" un mecanism controversat, defectuos si care poate fi abuzat, asa cum s-ar intampla in cazul lui Adamescu Jr..

Marti, The Guardian. Articolul publicat de acelasi David Clark - autorul raportului The Henry Jackson Society - pune situatia din Romania in contextul "semnalelor de alarma" pentru democratia din Europa, ca urmare a ascensiunii dreptei populiste in Ungaria si Polonia. Autorul sustine ca, in spatele imaginii luptei anticoruptie pentru care Romania este laudata la nivelul UE, lucrurile ar sta cu totul altfel: DNA ar abuza de putere si ar apela la metode comuniste pentru a-si promova interesele si pentru a se razbuna politic. Trecand prin diverse "exemple" in care, intre altele, "fosti sustinatori" (Traian Basescu) acuza acum DNA de nereguli, autorul ajunge la acelasi caz Adamescu. Despre Dan Adamescu sustine ca a fost condamnat definitiv in urma unui proces "presarat de nereguli", iar despre fiul acestuia, Alexander, afirma ca "singura dovada impotriva lui pare sa fie ca a continuat sa militeze in apararea tatalui sau". Nimic despre faptul ca DNA il acuza pe Alexander Adamescu de faptul ca, impreuna cu tatal sau, a oferit mita unor magistrati, pentru a dispune solutii favorabile unora dintre societatile la care era actionar Dan Adamescu.

Acelasi autor apeleaza la "rudele familiei Adamescu" si la un subtext antisemit pentru a explica de ce apelurile lui Adamescu Jr., care are cetatenie germana, pentru sprijin din partea guvernului de la Berlin au ramas fara raspuns: "Germanii au presat guvernul roman sa-si dovedeasca angajamentul in lupta anticoruptie, noii comunisti au prins un evreu care le facea probleme si care a fost prezentat drept un peste gras si sef al unei retele de coruptie, iar germanii au fost multumiti".

Mesajele lui Dan Adamescu impotriva mandatului european de arestare - instrumentul prin care ar putea fi adus in Romania - au existat permanent dupa arestarea lui temporara, in iunie 2016 si au profitat inclusiv de dezbaterile privind iesirea Marii Britanii din UE. Pe 15 iunie, dupa intalniri ale sustinatorilor lui Alexander Adamescu cu presa, Voice of America publica un astfel de material.

Tot in iunie anul trecut, Peter Oborne, un jurnalist care plecase de la The Telegraph din cauza interferentelor conducerii in politica editoriala a ziarului a publicat in The Daily Mail un articol in care argumenta ca mandatul de arestare european, folosit in cazul lui Alexander Adamescu, pus sub acuzare "cred eu din cauza unor facaturi", "este un exemplu marunt, dar sugestiv care explica de ce calitatea Marii Britanii de membru UE nu functioneaza cum trebuie".

Si tot asa, pana in decembrie, cand tot The Telegraph il declara pe Adamescu "inocent" si tinta unor "politicieni straini fara scrupule care pot sa exploateze sistemul britanic de justitie pentru a-si promova propria agenda", prin intermediul mandatului de arestare european.

