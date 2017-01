Scolile din Constanta SI Vrancea, inchise toata saptamana, iar in Tulcea miercuri si joi. Situatia din alte judete

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea a hotarat marti ca unitatile de invatamant din judet - scoli, gradinite si licee, sa ramana inchise pana luni, 16 ianuariePotrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ), in sedinta Comandamentului Judetean pentru Situatii de Urgenta, de marti, la Prefectura, autoritatile au decis sa suspende cursurile pana la sfarsitul acestei saptamani.Unitatile de invatamant din judetulvor fi inchise si in zilele de 11 si 12 ianuarie, dupa ce cursurile au fost suspendate luni si marti, aceasta masura fiind luata din cauza conditiilor meteo.Cursurile in invatamantul prescolar, gimnazial si liceal vor fi suspendate si miercuri in toate unitatile din judetelesi, informeaza Agerpres.Primarul Targovistei, Cristian Stan, a mentionat ca este posibil ca scolile sa fie inchise si joi daca ninsorile vor crea probleme.Cursurile vor fi suspendate total miercuri insisi partial in, potrivit unei centralizari realizate marti pana la ora 9.00 de Ministerul Educatiei Nationale.In capitala scolile vor ramane inchise toata saptamana.