Inalta Curte mentine mandatul de arestare in lipsa pentru Sebastian Ghita. Decizia este definitiva

Pe 5 ianuarie, un complet de la instanta suprema a emis un mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, dupa ce acesta a disparut si nu s-a mai prezentat la IPJ Prahova, incalcand astfel termenii controlului judiciar in dosarul in care a fost trimis in judecata alaturi de fosti sefi din Politie si Parchete, aminteste Agerpres.Dupa disparitie, DNA a cerut judecatorilor in cazul lui Ghita inlocuirea masurii controlului judiciar pe cautiune cu arestul preventiv in lipsa. De asemenea, DNA a cerut instantei supreme emiterea unui mandat european de arestare si urmarirea internationala a fostului deputat. Sebastian Ghita a fost ultima data la IPJ Prahova in ziua de 19 decembrie 2016 pentru a semna in cadrul controlului judiciar pe cautiune.Ulterior, el a fost citat sa se prezinte, la data de 21 decembrie, la DNA Ploiesti in dosarul Ponta-Blair, insa nu a venit, la sediul Parchetului ajungand doar avocatii sai. Fostul deputat a fost cautat la domiciliul sau si la mai multe adrese despre care se cunostea ca le frecventa, fara a fi insa gasit.