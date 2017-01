La Intorsura Buzaului s-a atins marti cea mai scazuta temperatura din aceasta aceasta iarna, minus 32 de grade / Cea mai geroasa noapte din acest sezon in mai multe orase

Si in Bucuresti a fost cea mai geroasa noapte din aceasta iarna, fiind inregistata o temperatura de minus 22 de grade la statia Bucuresti Baneasa. Marti dimineata, la ora 08.00, la statia Bucuresti Baneasa erau 17,6 grade, la Bucuresti Afumati - minus 16,2 grade si la Bucuresti Filaret - minus 12,7 grade.Multe orase au avut, in noaptea de luni spre marti, cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna, printre care Alba-Iulia, Brasov, Fetesti, Focsani, Medgidia si Slatina, au declarat marti reprezentantii ANM.Marti dimineata, la ora 08.00, cele mai scazute temperaturi erau la: Intorsura Buzaului - minus 31,8 grade Celsius, Fagaras - minus 28,7 grade, Miercurea-Ciuc - minus 28,7 grade, Targu Secuiesc - minus 26,6 grade, Stana de Vale - minus 26,5, Baraolt - minus 26,1 grade, Brasov, statia Ghimbav - minus 25,3 grade, Obarsia Lotrului - minus 25,3, Targul Lapus - minus 26 de grade, Odorheiu Secuiesc - minus 23,9, Toplita - minus 22,8 si Bistrita - 22 de grade.Cele mai ridicate teperaturi erau, marti, la ora 08.00, la Sulina - minus 9 grade, Tulcea - minus 9,9 grade, Roman - minus 10 grade, Gura Portitei - minus 10,2 grade, Galati - minus 10,3, Jurilovca - minus 10,3, Piatra Neamt - minus 10,4, Moldova Veche - minus 10,4 grade si Suceava - minus 10,6 grade.Bucurestiul si 36 de judete sunt si marti sub avertizare cod portocaliu de ger, temperaturile maxime inregistrate in cursul zilei fiind intre minus 15 si minus 10 grade, iar minime din cursul noptii de marti spre miercuri ajungand intre minus 29 si minus 15 grade.Reprezentantii ANM au precizat, pentru News.ro, ca in noaptea de marti spre miercuri temperaturile vor fi usor mai crescute fata de cele din noaptea precedenta.Incepand de marti seara, vantul se va intensifica treptat si va atinge la rafala viteze de aproximativ 55 de kilometri pe ora.In cursul noptii de marti spre miercuri va inceape sa ninga in Muntenia, Dobrogea si mare parte a Moldovei si se va depune un strat nou de zapada de aproximativ 10-15 centimetri, au precizat reprezentantii ANM.Ninsorile viscolite vor fi mai scurte si nu asa de intense cum au fost cele de saptamana trecuta, au mai spus reprezentantii ANM.