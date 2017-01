Premierul Grindeanu multumeste echipelor de interventie si indeamna la solidaritate pe perioada vremii geroase

"Bilantul zilei de astazi din Romania aflata sub zapezi a scos la lumina, inca o data, dedicarea echipelor de interventie, care se autodepasesc in misiunile pe care le au de indeplinit. Fotografia cu pompierii ISU Bucuresti-Ilfov stingand un incendiu nu are nevoie de legenda. Felicitari si pilotilor Ministerului Afacerilor Interne care au efectuat astazi, pana la ora 17.00, douasprezece misiuni aeromedicale pentru a transporta catre unitatile spitalicesti 14 persoane, dintre care trei copii!", a scris premierul Grindeanu, pe Facebook.Totodata, prim-ministrul le multumeste persoanelor care au inteles ca este nevoie de solidaritate in aceasta perioada."Dupa cum bine stiti, noaptea aceasta este una extrem de geroasa. Dincolo de activitatile institutiilor statului pe care le cunosc bine, am avut curiozitatea sa aflu ce se intampla la nivel de sprijin din partea asociatiilor, ONG-urilor, companiilor si persoanelor fizice. Cu bucurie, am gasit online cateva anunturi cu initiative de strangere de alimente, paturi, sosete/haine sau de gazduire pe perioada friguroasa a oamenilor strazii sau a celor nevoiasi. In astfel de zile, de multe ori, o haina groasa inseamna o viata salvata. Le multumesc tuturor celor care au inteles ca e nevoie de solidaritate si acum! (...) Sunt convins ca aveti cunostinta si dumneavoastra de alte initiative si gesturi simple care fac diferenta si, de aceea, va invit sa le impartasiti. Sa ramanem solidari!", mai afirma Sorin Grindeanu.Premierul da si cateva exemple de initiative de ajutorare a celor aflati in nevoie in aceasta perioada, respectiv cele desfasurate de Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi Romani Timisoara, Samusocial Romania si Asociatia Carusel, Adapostul Temporar de Noapte Odesa din Bucuresti.Noaptea de luni spre marti va fi cea mai geroasa din aceasta iarna, in Romania, cu temperaturi care vor ajunge chiar si la -30 de grade in depresiuni, in timp ce in Bucuresti se vor inregistra -23 de grade Celsius, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Mihai Hustiu, meteorolog de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).