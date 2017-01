Republicanul Devin Nunes: Decizia Romaniei de a aloca 2% din PIB pentru aparare este excelenta

Conform unui comunicat de presa al Ambasadei Romaniei la Washington trimis AGERPRES, ambasadorul Romaniei a subliniat excelenta relatie dintre Romania si Statele Unite, interesul pentru consolidarea cooperarii in cadrul parteneriatului strategic cu viitoarea Administratie Trump si cel de-al 115-lea Congres, precum si rolul fundamental al Bucurestiului in asigurarea stabilitatii si securitatii regionale, inclusiv prin cresterea alocarilor bugetare pentru aparare.Cei doi interlocutori au discutat despre rolul strategic al regiunii Marii Negre in actualul context geopolitic si au evidentiat relevanta misiunii Statelor Unite in mentinerea situatiei de securitate in Europa Centrala si de Est, dar si rolul aliatilor europeni in asigurarea echilibrului si stabilitatii transatlantice.Totodata, Devin Nunes si-a exprimat interesul pentru efectuarea unei noi vizite in Romania, se mai arata in comunicat.Nunes a condus in august 2016 o delegatie de congresmeni americani, care a efectuat o vizita de lucru la Bucuresti. Congresmanul si-a exprimat in cadrul unei intalniri cu presedintele Klaus Iohannis aprecierea pentru lupta anticoruptie din Romania.