Geronimo Raducu Branescu, presedinte al ANSVSA / Ion-Claudiu Teodorescu - secretar general in Ministerul Justitiei

Deciziile de eliberare, respectiv numire in functie au fost publicate, luni, in Monitorul Oficial.Geronimo Raducu Branescu a mai detinut si functia de sef al directiei judetene Constanta a ANSVSA. Ca presedinte al Autoritatii, Branescu va avea rang de secretar de stat.Tot printr-o decizie a primului-ministru, Ion-Claudiu Teodorescu a fost numit secretar general in Ministerul Justitiei.