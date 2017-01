Sebastian Ghita: Coldea l-a amenintat pe Victor Ponta de fata cu mine ca-l aresteaza daca semneaza contractul pentru autostrada Comarnic - Brasov

Sebastian Ghita a spus intr-o noua inregistrare video difuzata de RTV (a sasea) ca Florian Coldea, prim-adjunctul SRI, l-ar fi amenintat pe Victor Ponta ca-l aresteaza daca semneaza contractul de construire a autostrazii Comarnic - Brasov. "Coldea l-a amenintat pe Ponta de fata cu mine ca-l va aresta, impreuna cu angajatii CNADNR, daca semneaza contractul Comarnic - Brasov", a spus Ghita.El a mai spus ca Florian Coldea ar fi spus in acea discutie ca "europenii vor ca Romania sa construiasca autostrada Pitesti - Sibiu, nu Comarnic - Brasov".In sprijinul sau, Ghita a difuzat cateva imagini video despre care sustine ca reprezinta o intalnire a sa cu Coldea la Cheia. In imagini se vede clar Ghita si un barbat despre care sustine ca e Coldea. Imaginile nu au sunet.Sebastian Ghita a sustinut ca "unul din conflictele majore cu Florian Coldea tinea de discutia despre dezvoltarea Romaniei, ca sunt blocate proiectele, ca frica genereaza lispa de absorbtie de fonduri europene".In acest context, in februarie 2015 Florian Coldea "a fost oaspetele meu la o vila a familiei de la Cheia", a continuat Ghita, care a adaugat ca generalul SRI ar fi venit "cu familia".Aici, Sebastian Ghita a declarat, in a sasea inregistrare video difuzata de Romania TV, ca i-a "reprosat lui Coldea ca blocheaza Romania blocand acest proiect. Potrivit acestuia, Victor Ponta dorea sa realizeze acest proiect de autostrada.Florian Coldea i-ar fi raspuns "foarte nervos si agasat ca europenii vor autostrada Pitesti - Sibiu pentru ca pe acolo e definit culoarul european" iar restul de bani europeni trebuie pastrati pentru ca "Romania sa cumpere armament"."Eu pot sa le spun romanilor cine a fost cel care a blocat construirea de autostrazi peste Carpati", a declarat Sebastian Ghita.Aceasta ar fi fost "ultima discutie cu Coldea in cadrul neoficial", in data de 1 februarie 2015. Acesta a plecat de la Cheia "foarte suparat" iar dupa doua saptamani, in 17 februarie, "atat fostul premier cat si eu ne-am trezit cu un dosar", "familia lui Ponta a fost chemata toata la DNA", a continuat fostul deputat.Sebastian Ghita a mai sustinut ca unul dintre motivele pentru care a devenit o tinta a fost faptul ca a "refuzat" sa predea "Romania TV sistemului procurorilor, serviciilor si presedintelui Iohannis"."Sistemului nu-i plac judecatorii independenti si ziaristii care pun intrebari incomode, vrea sa controleze canalele media" si "o societate in care adevarul nostru sa nu mai poata fi spus, sa existe doar adevarul lor", a acuzat el."Ei au voie sa faca linsaj mediatic" iar "agentii de influenta din multe publicatii practica acest lucru de dimineata pana seara" si "tin in sah guvernul si parlamentul printr-o avalansa de dosare", a acuzat el.