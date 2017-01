Ministrul Justitiei: Foarte multe legi sunt controversate, am hotarat sa infiintam o comisie interministeriala, sa modificam aceste lucruri

"Am avut astazi (luni, n.r.) intalnire cu procurorul general, de asemenea cu structurile din subordine si ma refer la DNA si DIICOT, m-am intalnit cu reprezentantii de la Registrul Comertului, de la Autoritatea pentru Cetatenie. Discutiile cu toti acestia au fost pe doua teme: pe de o parte, constructia bugetului, astfel incat in momentul in care intram in dezbatere in Parlament, dupa data de 20, sa avem un buget corespunzator pentru toate aceste institutii, iar cea de a doua discutie pe care am avut-o a fost cea pe proiecte si modificari legislative", a spus Florin Iordache, la finalul intalnirii de la Ministerul Justitiei.Ministrul Justitiei a adaugat ca toti participantii la discutii au fost de acord ca exista foarte multe legi controversate si au hotarat infiintarea unei comisii interministeriale, care sa elimine prevederile neconforme si contradictorii."S-a constatat si au constatat si dumnealor ca in activitatea curenta foarte multe legi sunt controversate, au prevederi diferite, in legi diferite, astfel incat am hotarat sa infiintam o comisie interministeriala, cu reprezentanti ai Parchetului General, ai CSM, ai Ministerului Justitiei si ai Inaltei Curti, cu reprezentanti din partea Ministerului de Finante si Ministerului Administratiei si ai mediului academic, astfel incat, intr-un termen cat mai scurt, toate aceste prevederi neconforme cu realitatea si care sunt contradictorii, pentru ca ne dorim cu totii o justitie independenta, dar foarte clara si predictibila, astfel incat orice cetatean de pe strada in momentul in care citeste o lege sa stie in primul rand cum sa o aplice. Deci daca cei care o aplica si ma refer aici la procurori si judecatori am constatat cu totii ca exista prevederi neconforme si contradictorii, intr-o perioada cat mai scurta sa modificam aceste lucruri" , a spus Iordache.Ministrul a precizat ca inclusiv dispozitii din Codul penal si Codul de procedura penala nu sunt puse in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale."In primul rand am discutat de legile Justitiei, legi care au fost adoptate de vechiul CSM, iar noul CSM spune ca mai trebuie o consultare si ca nu corespund cerintelor actuale. Discutam apoi despre codurile penal si de procedura penala, care au dispozitii care nu au fost puse in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale", a declarat Florin Iordache.Intrebat de inregistrarile difuzate de Sebastian Ghita, Iordache a aratat ca acesta "este un subiect de presa, sunt in spatiul public anumite inregistrari si, in aceste conditii, fiind un dosar in derulare, in momentul in care acest dosar va fi finalizat, ceea ce imi doresc eu este ca acest dosar sa aduca clarificarile necesare".Chestionat daca Laura Kovesi ar trebui sa-si dea demisia, in urma inregistrarilor difuzate de Sebastian Ghita, ministrul Justitiei a spus ca nu poate avea o opinie pana cand dosarul nu e finalizat."Nu cred ca face bine Justitiei sa ne dam cu parerea daca cineva trebuie sa plece sau nu, pana cand acest dosar nu e finalizat. Adica de ce credeti dumneavoastra ca ar trebui sa dam credit unora mai mult decat altora? Prezumtia de nevinovatie exista. Ceea ce ma intereseaza pe mine este ca procurorul de caz sa-l finalizeze", a mai declarat Iordache.