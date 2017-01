UPDATE Gabriela Firea: Scolile vor fi inchise toata saptamana, cursurile incep luni in Bucuresti si Ilfov

"M-am consultat cu domnul ministru al Educatiei, cu inspectorul scolar general, cu domnul prefect, cu primarii de sectoare, cu medici, cu parinti si concluzia este una foarte clara. Avand in vedere conditiile meteo vitrege, scoala ar putea sa inceapa vineri in Capitala, ceea ce ar fi neplacut, pentru ca e zi de final de saptamana, asa ca am luat decizia ca toate cursurile sa inceapa luni, 16 ianuarie", a anuntat, luni seara, Gabriela Firea, citata de news.ro.Primarul Capitalei a precizat ca universitatile vor lua propriile decizii in privinta suspendarii cursurilor, in virtutea autonomiei universitare."In privinta universitatilor, asa cum stiti, exista autonomie universitara si fiecare universitate va lua propria decizie si o va anunta pe site-ul facultatilor", a mai spus Firea.Ea a adaugat ca si in judetul Ilfov se va lua o decizie similara."In aceasta perioada, nu era o perioada de predare, de lectii, de materie, ci o perioada de evaluare. Toata aceasta perioada de evaluare va fi continuata", a precizat primarul Capitalei.