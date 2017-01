Ministerul Educatiei isi motiveaza decizia de acceptare a numirilor prin derogare: Nu presupune obligativitatea inspectorilor scolari generali de a-i numi pe acestia, ci le largeste posibilitatea de alegere

din cele 6.404 functii de director, au fost ocupate prin concurs 4.058, restul de 2.346 ramanand vacante;

din cele 2.480 functii de director adjunct, au fost ocupate prin concurs 1.344, restul de 1.136 ramanand vacante.

din cele 2.346 posturi vacante de director, conform metodologiei, 1.988 au fost ocupate si 358 au ramas fara titular;

din cele 1.136 posturi vacante de director adjunct, conform metodologiei, 828 au fost ocupate si 308 au ramas fara titular.

"Pe cele 358 de posturi vacante de director, respectiv 308 posturi vacante de director adjunct, in conformitate cu metodologia existenta, inspectorii scolari generali nu au identificat persoane care ar putea ocupa temporar aceste posturi (nominalizarea trebuia facuta cu acordul scris al persoanelor respective). In acest context, pentru deblocarea situatiei, in urma consultarii inspectorilor scolari generali, a specialistilor din minister si a sindicatelor, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a emis un ordin de modificare a metodologiei de concurs, prin care au fost eliminate restrictiile privind nominalizarea pe aceste functii a directorilor si directorilor adjuncti. Modificarea operata nu presupune obligativitatea inspectorilor scolari generali de a-i numi pe acestia, ci le largeste posibilitatea de alegere. Prevederile ordinului se refera numai la posturile vacante in data de 6.01.2017 si nu se aplica retroactiv", anunta Ministerul Educatiei intr-un comunicat de presa.Potrivit MEN, luni a vut loc o videoconferinta cu inspectorii scolari generali, iar in urma sedintelor consiliilor de administratie din aceasta dupa-amiaza inspectorii scolari generali si consiliile de administratie vor emite decizii de ocupare a celor 358 functii de director, respectiv 308 functii de director adjunct.Ministerul precizeaza ca "cele 2.346 de posturi de director si cele de 1.136 de director adjunct ramase vacante in urma concursului vor fi ocupate temporar, pentru cateva luni, de persoane detasate in interesul invatamantului".In functie de calendarul activitatilor pentru invatamantul preuniversitar, pana la data de 14.08.2017, Ministerul Educatiei va organiza un nou concurs, astfel incat, incepand de la data de 1.09.2017, toate posturile de director si director adjunct vacante sa fie ocupate prin concurs.Dupa validarea rezultatelor concursului, situatia ocuparii functiilor de director si director adjunct se prezinta astfel:Din cele 4.058 de functii de director, 87,35% sunt ocupate prin concurs de persoane care anterior organizarii concursului exercitau functia de director. Din cele 1.344 de functii de director adjunct 80,58% sunt ocupate prin concurs de persoane care anterior organizarii concursului exercitau functia de director adjunct. Din cele 5.402 functii de conducere ocupate prin concurs, 85,67% sunt ocupate de persoane care anterior organizarii concursului ocupau functia de director/director adjunct.Conform metodologiei, pe posturile vacante rezultate in urma concursului, pana la data de 9.01.2017, inspectorii scolari generali si consiliile de administratie aveau obligatia sa numeasca persoane care, anterior concursului, nu ocupasera functii de conducere (director sau director adjunct), arata ministerul/In data de 6.01.2017, situatia emiterii deciziilor de numire pe functii de director/director adjunct, conform metodologiei, era urmatoarea: