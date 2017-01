Presedintia avertizeaza asupra deprofesionalizarii managementului scolar, dupa Ministerul Educatiei a decis sa permita repunerea in functie a directorilor care nu au promovat concursul

Reprezentanta presedintiei a aratat ca numirea unor fosti directori care nu au trecut un examen, in aceleasi functii, reprezinta un lucru periculos pentru sistemul de educatie.Intrebata daca a fost solicitata de la Ministerul Educatiei o harta cu nominalizarile directorilor care au fost repusi in functie dupa ordinul dat de noul Ministru al Educatiei, Madalina Dobrovolschi."Deja Consilierul de stat a facut public acest lucru. Exista o comunicare din acest punct de vedere cu Ministerul si se doreste a ajunge aici la noi si a ajunge pe biroul domnului Presedinte aceasta lista, intrucat este, asa cum a subliniat si Consilierul de stat, un semnal negativ in legatura cu modul in care functioneaza acest sistem foarte important, sistemul educatiei, supus unei astfel de decizii. Semnalul negativ conduce spre ideea unei posibile deprofesionalizari, in contextul in care directori, fosti directori care nu au trecut un examen ajung sa ocupe din nou acele functii", a declarat reprezentanta presedintiei."Cred ca fiecare roman poate sa inteleaga cam cat de periculos este acest lucru pentru sistemul de educatie din Romania, pe care toti ni-l dorim mai performant. Cu atat mai mult este, iata, rolul Presedintelui sa se asigure ca nu exista astfel de derapaje intr-un sistem esential pentru un stat sanatos", a adaugat Madalina Dobrovolschi.