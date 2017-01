Guvernul va asigura, in bugetul pentru 2017, 2% din Produsul Intern Brut, potrivit premierului Sorin Mihai Grindeanu. "Am reiterat prioritatea Guvernului de a asigura Armatei, in bugetul pentru 2017, 2% din Produsul Intern Brut, conform angajamentelor asumate de Romania", a declarat Grindeanu, luni, cu ocazia unei intrevederi, la sediul MApN, cu ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les."A fost o discutie constructiva, i-am urat mult succes domnului ministru in indeplinirea angajamentelor asumate!", a mai spus premierul, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului.