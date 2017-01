Cursuri suspendate, marti si miercuri, in scolile si gradinitele din judetul Arges

Cei aproximativ 80.000 de elevi din judetul Arges nu vor merge la scoala marti miercuri, cursurile fiind suspendate in toate unitatile de invatamant preuniversitar, a declarat, luni, pentru News.ro seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ), Dumitru Tudosoiu.Masura suspendarii cursurilor a fost luata in conditiile in care meteorologii au anuntat temperaturi foarte scazute.Luni, cursurile s-au tinut in cele mai multe scoli si gradinite din judetul Arges, exceptie facand o scoala si trei gradinite din localitatea Vedea.Cursurile vor fi suspendate marti si in Brasov, Prahova, Iasi, Vaslui, Braila, Galati, Dolj, Teleorman, Ialomita, Constanta sau Tulcea.Bucurestiul si 36 de judete sunt, luni si marti, sub avertizare cod portocaliu de ger, cu temperaturi minime intre -29 si -15 grade, iar maximele intre -15 si -10 grade.