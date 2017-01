Kovesi, despre reclamatia depusa de nora lui Virgil Magureanu impotriva lui Carmen Dan: Nu are calitate de suspect sau inculpat

Kovesi a precizat ca a fost inceputa urmarirea penala in rem in urma acestei plangeri dar Carmen Daniela Dan "nu are calitate de suspect sau inculpat in acest dosar".Alina Magureanu si Florin Ghiulbenghian au depus in martie 2016 mai multe denunturi la DNA.Intr-unul dintre aceste denunturi, cei doi patru lideri locali din Teleorman, printre care si actualul ministru de Interne, de abuz in serviciu si trafic de influenta."Reclamatii Iancu Gigi Dorinel si Dan Carmen Daniela au comunicat celor doi secretari ai primariilor de comuna faptul ca exista o intelegere intre Dragnea Liviu si Dancu Vasile, vice-prim-ministru in Guvernul Romaniei, in sensul protejarii celor 4 reclamati, astfel incat, prin influenta exercitata, sa fie favorizat in alegerile locale PSD-ul si, mai ales, sa fie evitate demiterea si tragerea la raspunderea penala a celor 4 reclamati. Aceste alegatii ale reclamatilor Iancu Gigi Dorinel si Dan Carmen Daniela au fost intarite de deciziile opace prin care, de la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin semnatura vice-prim-ministrului Dancu Vasile, au fost alocate catre primariile din Judetul Teleorman sume mult mai mari decat se pot justifica prin decizii de buna guvernare", se arata in denunt, citat de Digi 24