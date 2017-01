Kovesi, despre acuzatiile aduse de Sebastian Ghita: Nu comentez declaratiile unui inculpat fugar care are mai multe dosare, o parte la DNA

"Nu comentez declaratiile unui inculpat fugar care are mai multe dosare, o parte la DNA, o parte trimise in judecata. Nu doresc sa intru in dialog cu acesta", a declarat Laura Codruta Kovesi.Sefa DNA a remarcat ca atacurile facute in ultima perioada la adresa institutiei pe care o conduce vin din partea unor persoane care au dosare.Kovesi a precizat insa ca a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii pentru "afirmatii neadevarate" facute la adresa DNA in decembrie si ianuarie si a vorbit despre un "" la adresa sistemului judiciar "din partea inculpatilor si a persoanelor pe care le cercetam" sau a "sustinatorilor acestora".Sunt atacuri facute de inculpati cercetati in dosarele DNA, sau chiar condamnati, sau persoane care ii sustinIntrebata de ziaristi cum comenteaza acuzatiile lansate de Sebastian Ghita, Laura Codruta Kovesi le-a cerut acestora "sa lasam lucrurile ridicole" gen "cucuvele mov, sefi CIA".Kovesi considera ca aceste atacuri apar deoarece "DNA si-a permis sa deranjeze inculpatii" si a precizat ca a depus "peste 14 sesizari la CSM afirmatii tendentioase, denigratoare, ridicole" si a sesizat CNA pentru 12 emisiuni.La intrebarile ziaristilor, daca DNA este responsabila pentru fuga lui Ghita, Kovesi a raspuns ca "in niciun caz", in conditiile in care procurorii au dispus controlul judiciar, obligatia de a nu parasi tara si a dispus supravegherea operativa de catre Politia Romana, respectiv filajul fostului deputat.Raspunsul cum a reusit sa scape de filaj "trebuie sa-l dea Ministerul de Interne", a precizat Laura Codruta Kovesi, care a mentionat ca procurorii nu dispunea insa de "indicii concrete ca voia sa fuga".In ceea ce priveste o inregistrare audio difuzata de Ghita si in care ar aparea procurorul Mircea Negulescu, Kovesi a spus ca exista o sesizare in curs la CSM astfel incat nu poate comenta dar a subliniat ca "nu erau doi procurori DNA in acea discutie".