Primarul general va anunta luni seara daca scolile si gradinitele raman inchise miercuri

"In ceea ce priveste cursurile la gradinite, scoli si licee, in aceasta seara vom lua o decizie daca se prelungeste suspendarea cursurilor si pentru ziua de miercuri, pentru ca specialistii in meteorologie anunta temperaturi scazute, viscol si ninsori abundente pentru marti si miercuri", a anuntat Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de Iarna de la Primaria Capitalei."Ar fi grav din partea noastra, dupa ce am protejat copiii doua zile, sa ii scoatem exact a treia zi, cand e ger naprasnic. Diseara, impreuna cu domnul ministru al Educatiei, secretarul de stat in ministerul Educatiei, cu ISMB, cu primarii de sectoare vom lua aceasta decizie", a adaugat Firea.Bucurestiul intra in decursul zilei de luni sub incidenta unui cod portocaliu de ger , inregistrandu-se in timpul zilei temperaturi de -11 grade, a declarat Gabriela Bancila, reprezentant al Autoritatii Nationale de Meteorologie. Luni noaptea se vor inregistra in Capitala temperaturi minime de -18, -20 de grade, iar in zona preoraseneasca, pot sa se inregistreze -23 de grade. Codul portocaliu de ger se va mentine si pentru ziua de marti.