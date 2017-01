Cod portocaliu de ger persistent, in cea mai mare parte a tarii, luni si marti. 5 judete din vestul tarii, sub cod galben

Potrivit meteorologilor, luni si marti, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania si in Maramures, gerul se va intensifica, astfel incat minimele vor fi cuprinse, in general, intre -29 si -15 grade, iar maximele intre -15 si -10 grade.In Crisana si in Banat vremea va fi geroasa indeosebi in cursul noptilor si al diminetilor, cand valorile termice se vor situa frecvent sub -15 grade, potrivit ANM.Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza ca in perioada urmatoare va emite noi mesaje privind evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice periculoase.