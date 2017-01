Bucurestiul intra in decursul zilei de luni sub incidenta unui cod portocaliu de ger, inregistrandu-se in timpul zilei temperaturi de -11 grade, a anuntat luni dimineata ANM. Luni noaptea se vor inregistra in Capitala temperaturi minime de -18, -20 de grade, iar in zona preoraseneasca, pot sa se inregistreze -23 de grade. Codul portocaliu de ger se va mentine si pentru ziua de marti.Revenim cu informatii