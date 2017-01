CFR Calatori: 92 de trenuri au fost anulate duminica seara

"Din cele 1.300 de trenuri ale CFR Calatori care circula zilnic in Romania s-a luat decizia anularii a 92 de trenuri pentru evitarea unor situatii neplacute pentru pasageri si pentru facilitarea accesului utilajelor si a echipelor de interventii", precizeaza compania.Potrivit sursei citate, masurile operative au ca prioritate siguranta oamenilor si asigurarea legaturilor pe magistrale intre marile orase. Pasagerii au primit duminica ceaiuri in salile de asteptare din Gara de Nord Bucuresti, dar au mai avut loc actiuni similare si in trenuri si gari din: Constanta, Fetesti, Lehliu, Caracal si Craiova.Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica seara, o atentionare Cod galben de ger valabila duminica seara si luni la nivelul intregii tari, iar Codul galben de viscol a fost prelungit pana luni, la ora 4:00, in 19 judete din Moldova, nordul Dobrogei si extremitatea de nord-est a Munteniei.