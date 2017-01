Traficul rutier, redeschis pe mai multe sectoare de drumuri nationale din Vaslui, Galati, Suceava si Iasi. Situatia drumurilor nationale afectate de viscol

Acestea sunt: DN 24A, Murgeni (VS) - Falciu (VS); DN 24D, Balabanesti (GL)-Vanatori (GL); DN 17 Suceava (SV) - Paltinoasa (SV); DN 28A, Targu Frumos (IS) - Motca (IS), cu restrictie de tonaj pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.De asemenea, potrivit unui comunicat de presa transmis de CNAIR, a fost ridicata restrictia de tonaj de 7,5 instituita pe urmatoarele sectoare de drum national: DN 26, Galati (GL) - Ganesti (GL) si DN 26A, Oancea (GL) - Punct trecere frontiera.Compania a precizat ca, din cauza viscolului puternic, s-a inchis circulatia rutiera pe DN 15D, km 1+000 - 45+325, intre localitatile Piatra Neamt - Roman, dar si pe DN 22D, km 40+000 - 52+000, intre localitatile Horia - Ciucorova.In prezent, sectoarele de drumuri nationale si autostrazi cu circulatia inchisa din cauza vremii nefavorabile sunt: A2, Lehliu - Constanta; A4, Ovidiu (CT) - Constanta (CT); DN 15D, Piatra Neamt - Roman; DN 22, Baia (TL) - Ovidiu (CT); DN 22D, Horia - Ciucurova; DN 3, Ostrov (CT) - Basarabi (CT); DN 3C, Constanta (CT) - Ovidiu (CT); DN 38, Agigea (CT) - Negru Voda (CT).Restrictii de tonaj pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sunt pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 22C, Cernavoda (CT)-Basarabi (CT); DN 28A, Targul Frumos - Motca; DN 3, Basarabi - Constanta; DN 54, Vladila - Corabia.