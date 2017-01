Ministrul Justitiei, Florin Iordache, i-a chemat luni la discutii pe sefii DNA, DIICOT si Parchetului General

Intalnirea este programata sa se desfasoare la sediul Ministerului Justitiei, in jurul orei 12.00.Florin Iordache a anuntat vineri, cu ocazia sedintei de constituire a noului Consiliu Superior al Magistraturii, ca se va intalni, la inceputul acestei saptamani, cu sefii parchetelor.Ministrul Justitiei a spus atunci ca nu i-a in calcul o retragere a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cu referire la inregistrarile facute publice de fostul deputat Sebastian Ghita."Atat timp cat este o ancheta in derulare, pe care o are in acest moment Parchetul General, si atat timp cat respecta prevederile legale, nu vad de ce ar trebui", a spus Iordache, intrebat daca ia in calcul o eventuala retragere a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA.El a mentionat ca aceasta tema va fi abordata, cel mai probabil, cand se va vedea cu procurorul general si adjunctii acestuia