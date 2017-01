Codul galben de viscol, prelungit in 19 judete pana luni dimineata

Pana luni, la ora 4.00, in Moldova, nordul Dobrogei, extremitatea de nord-est a Munteniei, dar si la munte, vor fi perioade in care vantul va mai avea intensificari, cu viteze de 50-60 de kilometri pe ora si, pe arii restranse 70 de kilometri pe ora, spulberand si troienind zapada, avertizeaza meteotologii.Atentionarea cod galben vizeaza judetele Suceava, Botosani, Harghita, Neamt, Iasi, Sibiu, Valcea, Arges, Brasov, Covasna, Bacau, Vaslui, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Braila, Galati si Tulcea.Temporar va mai ninge slab si se va mai putea depune strat de zapada peste cel existent, duminica seara, in Moldova, local in Carpatii Meridionali si Orientali, nordul Dobrogei si extremitatea de nord-est a Munteniei, iar in prima jumatate a noptii de duminica spre luni in judetele din jumatatea de nord a Moldovei si pe crestele montane inalte, precizeaza ANM.Ninsori, in general slabe cantitativ, se vor semnala pe arii restranse si in regiunile centrale si sudice, iar in extremitatea de sud-vest a teritoriului vor mai fi unele intensificari ale vantului, mai arata meteorologii.ANM a emis totodata si o atentionare de ger pentru luni, precizand ca vremea va fi geroasa in cea mai mare parte a tarii, atat ziua, cat si noaptea. Astfel, maximele diurne se vor situa frecvent intre -16 si -10 grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse intre -25 si -15 grade.Mai mult, potrivit ANM, vremea geroasa va persista in majoritatea regiunilor si pe parcursul saptamanii viitoare.