Premierul Grindeanu merge duminica seara la MAI, pentru a se informa cu privire la gestionarea situatiilor cauzate de vremea nefavorabila

Conform surselor citate, premierul Grindeanu va merge la Centrul Operational, instituit la MAI, pentru a afla care este situatia in tara cu privire la gestionarea situatiile de urgenta cauzate de ninsoare.O alta tema de discutie a premierului ar putea fi problema romanilor blocati in Bulgaria.Sambata, Sorin Grindeanu a solicitat ministrilor si autoritatilor locale sa ramana in stare de alerta pentru a evita situatiile neplacute cauzate de conditiile meteorologice."Fiecare situatie trebuie gestionata conform procedurilor si va rog sa ramaneti nu numai cei din Comitetul National, ci si autoritatile locale in stare de alerta pentru a evita situatiile neplacute", a spus Grindeanu, la videoconferinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, de la sediul MAI.Totodata, el le-a cerut ministrilor sa gestioneze fiecare situatie aparuta ca si cum ar fi o problema personala.