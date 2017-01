Drumuri nationale afectate de viscol - ultima situatie

JUDETUL CONSTANTA:

Traficul se intensifica pe DN 1, coloana de la Predeal la Busteni

Duminica, la ora 15.45, erau sunt inchise doua tronsoane de autostrada si 11 tronsoane de drumuri nationale (pe 13 segmente), astfel:Bucuresti - Constanta (tronsonul Lehliu-Gara - Constanta, pe care vantul spulbera zapada);Ovidiu - Agigea;DN 3 Ostrov - Murfatlar;DN 22;DN 3C;DN 38;DN 22A;(au fost redeschise, cu restrictie de 7,5 tone, DN 3 Murfatlar - Constanta si DN22C Cernavoda - Murfatlar; au fost redeschise DN 39D, DN 39C; DN 39B);DN 24D Tulucesti - limita Vaslui;DN 28A Targu Frumos - Pascani - MotcaDN 22(E87) Macin - Tulcea catre Constanta;DN 22D Macin - Horia - Ciucurova - Doua Cantoane;DN 22A Cataloi - Topolog - limita judetul Constanta;DN 22F Nalbant - Horia;(DN 22E Garvan - I.C.Bratianu a fost redeschis, in conditii de iarna).DN 24A Murgeni - Falciu;(pe DN 26 Murgeni - limita Galati, traficul s-a reluat in conditii dificile, de iarna);DN 17 Suceava - Paltinoasa a fost inchis temporar, din cauza viscolului care reduce vizibilitatea. Autovehiculele au fost deviate pe DN2E Gura Humorului - Spataresti si DN2 Spataresti - Suceava;DN 26 (7,5 tone) ;DN 26A (7,5 tone);DN 3 Murfatlar - Constanta (7,5 tone);DN22C Cernavoda - Murfatlar (7,5 tone);Din cauza viscolului puternic care reduce vizibilitatea, circulatia pe DN28 Targu Frumos - Sabaoani se desfasoara dificil pe tronsonul kilometric 8 - 26, intre Targu Frumos si Pod Scheia (in judetul Iasi), potrivit Infotrafic. Circulatia se desfasoara controlat, soferii fiind insotiti de echipaje ale Politiei Rutiere si utilaje de deszapezire.Vizibilitatea este redusa si pe DN2A, DN3A si DN3B, in judetul Ialomita. La fel si in judetul Neamt, pe DN2 si DN15D (in zona Roman - Horia, spre judetul Bacau), mai transmit politistii.Ninge viscolit si pe autostrazile A1 Sibiu - Saliste (km 238-265) si A3 Turda - Gilau (km 23-52), iar vizibilitatea este redusa.Infotrafic mentioneaza ca utilajele actioneaza in sistem baterie, ceea ce inseamna ca acestea nu pot fi depasite, iar viteza de rulare in spatele lor este de aproximativ 40 km/h.Pe Dunare, la kilometrul fluvial 406, in dreptul localitatii Chiselet (judetul Calarasi), impingatorul care bloca navigatia a fost dezesuat, mai arata InfotraficDin cauza cotelor scazute ale Dunarii, dar si a sloiurilor de gheata, au fost suspendate manevrele la traversarea cu bacul, la Bechet.Pe DN1, pe Valea Prahovei, traficul s-a intensificat, mai ales pe sensul de mers catre Bucuresti. S-a format coloana de la intrarea in Predeal pana in Busteni, dar si pe DN73A Rasnov - Predeal, la intersectia cu DN1. Pe carosabil exista un strat subtire de zapada. Se actioneaza cu utilaje, insa acestea intervin cu greu, din cauza coloanelor de masini, potrivit Infotrafic.Pe DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, in zona Babarunca - Cheia, se circula greu, in conditii de iarna, stratul de zapada de pe carosabil (care masoara, pe alocuri, 2-3 cm) fiind inghetat., potrivit politistilor.Din cauza numarului mare de autovehicule, utilajele de deszapezire nu pot interveni eficient. Pentru ca autotrenurile inainteaza cu mare dificultate (iar un ansamblu de vehicule nu mai poate urca la kilometrul 159, la limita dintre judetele Prahova si Brasov, pe sensul catre Brasov), in judetul Prahova a fost instituita restrictie temporara pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone intre Valenii de Munte si limita cu judetul Brasov (kilometrii 115-160, catre Brasov).Din cauza autotrenurilor care circula pe DN1A, dar si a numarului foarte mare de autoturisme, in momentul de fata, exista posibilitatea ca timpul de parcurgere a distantei dintre Sacele (judetul Brasov) si Barcanesti (judetul Prahova) sa fie apropiat cu cel de pe DN1.Pe automobilistii aflati in zona Bran - Moieciu care intentioneaza sa evite DN73A si DN1, ii informam ca pe DN73 Brasov - Pitesti se circula in conditii de iarna intre Bran si Rucar, mai spun reprezentantii Centrului Infotrafic.