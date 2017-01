Cine este David Clark, autorul unui asa zis raport despre justitia din Romania

David Clark a publicat ultimul articol pro-Adamescu pe data de 30 septembrie, pe site-ul Fabian Society . Si in raportul publicat de Herny Jackson Society , cazul Adamescu este prezentat detaliat drept un exemplu de abuz judiciar, acuzatie nesustinuta insa de probe.Nu este prima daca cand Henry Jackson Society scrie rapoarte in apararea lui Dan Adamescu. In ianuarie 2015, uu articol publicat pe site-ul carnegiecouncil.org sub semnatura lui Patrick Basham scrie despre Dan Adamescu, citand un alt raport realizat de Henry Jackson Society, ca este “cea mai tangibila demonstratie ca respectarea statului de drept si a independentei justitiei sunt “o iluzie”.David Clark nu este jurnalist, ci consultant politic si de comunicare, dupa cum se prezinta pe profilul sau de Linkedin . Tot de aici aflat ca, in aceasta calitate, a furnizat “consiliere politica strategica, analize si servicii de redactare pentru o paleta larga de clienti si agentii in domeniul politic si al comunicarii”.David Clark publica, in calitate de presedinte la Russia Foundation, articole pe blogurile Financial Times . Ultimul articol se intituleaza Putin is exporting ‘sovereign democracy’ to new EM alliesFiul lui Dan Adamescu, Alexander Adamescu, a organizat o intensa activitate de lobby in Marea Britanie in apararea sa, lansand acuzatii impotriva justitiei din Romania. Adamescu este acuzat se sustrage urmaririi penale in dosarul in care tatal sau a fost deja condamnat.Alexander Adamescu a fost prins la Londra in vara anului trecut, acesta fiind ridicat de la o conferinta unde se discuta despre "abuzurile autoritatilor romane pe seama mandatelor de arestare preventiva". A fost eliberat pe cautiune in iunie 2016, magistratii britanici urmand sa decida daca va fi extradat in Romania, unde s-a emis pe numele sau un mandat de arestare in lipsa sub acuzatia de dare de mita.Potrivit procurorilor, în cursul lunilor iunie și decembrie 2013, Bogdan Alexander Adamescu, împreună cu tatăl său, a remis, prin intermediari, sumele de 15.000 euro respectiv 23.000 lei magistraților Stanciu Ion și Rovența Elena, judecători la Tribunalul București — Secția VII Civilă pentru ca în schimb aceștia să dispună, în dosare privind procedura insolvenței, soluții favorabile unora dintre societățile la care acționar era Dan Adamescu.