Gabriela Firea: Scolile si gradinitele din Capitala ar putea fi inchise si miercuri

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca este posibil ca scolile si gradinitele sa fie inchise si miercuri, avand in vedere conditiile meteo, transmite Agerpres.





"Urmeaza o saptamana grea, cu temperaturi in Bucuresti de circa minus 20 de grade, de aceea am si spus ca luni si marti scolile sa nu fie deschise. Posibil sa prelungim si pentru miercuri. Vom anunta. Maine dimineata, la ora 9,00, avem comandament la Primaria Capitalei. Prin consultare cu ministrul Educatiei si Inspectoratul General Scolar vom lua o decizie si o vom anunta", a spus Firea, duminica.





Edilul sef al Gabriela Firea a anuntat, vineri seara, ca luni si marti nu vor fi deschise scolile si gradinitele in Bucuresti si in judetul Ilfov.





"Am luat decizia si cu domnii primari de sectoare ca luni si marti sa nu fie deschise gradinitele, cresele, scolile si liceele, deoarece informatiile pe care le-am primit de la specialistii in meteorologie arata faptul ca luni, marti si chiar miercuri dimineata va fi ger naprasnic, in jur de minus 20 de grade, pericol pentru copii, profesori, parinti, pericol de imbolnaviri, pericol de accidente. Chiar daca in Capitala se va putea circula, pentru ca se actioneaza in continuare si in aceasta noapte, si sambata, si duminica si circulatia va fi permisa, este vorba de ger naprasnic, conditii meteo dificile", a declarat ea.