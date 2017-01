Prefectul de Giurgiu spune ca a aflat din presa ca ministrul de interne vrea sa-i ceara demisia

Prefectul judetului Giurgiu, Zorinel Niculcea, afirma ca a aflat din presa ca ministrul de Interne, Carmen Dan, vrea sa ceara demiterea sa din functie pentru ca nu a raspuns la telefon in noaptea in care a fost instalat codul portocaliu de zapada si viscol in judet, precizand ca nu a primit o informare oficiala in acest sens.





''Am auzit si eu ca ministrul de Interne ar solicita demiterea mea, dar nu am primit nicio informare oficiala fiind si weekend. A fost o confuzie. In noaptea in care a intrat in vigoare codul portocaliu de zapada si viscol la Giurgiu, ministrul de Interne m-a sunat la orele 2,00 pe numarul vechi, un telefon personal pe care nu il aveam la mine pentru ca nu prea il folosesc, se descarca repede. Dar am vazut apelurile si dupa orele 2,30 am luat legatura cu ministrul de Interne pe telefonul de serviciu, telefonul guvernamental. Se poate verifica acest lucru si am discutat de cinci-sase ori pana dimineata'', a declarat, pentru Agerpres., prefectul de Giurgiu.





El a mai spus ca nu a primit nicio informare oficiala si a refuzat sa se pronunte pe o decizie care ar putea fi luata de ministrul Carmen Dan.

Ministrul de interne, Carmen Dana declarat sambata ca va cere premierului demisia prefectului de Giurgiu care in urma cu doua zile nu i-a raspuns timp de trei ore la telefon.