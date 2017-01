Vaslui: O femeie de 43 de ani, gasita moarta in zapada in fata casei. Autoritatile suspecteaza ca s-a imbatat si nu s-a mai putut ridica

O femeie de 43 de ani a fost gasita moarta in zapada, duminica, in fata portii locuintei sale din localitatea vasluiana Pribesti. Reprezentanti Serviciului de Ambulanta spun ca, cel mai probabil, victima a cazut si nu s-a mai putut ridica, fiind cunoscuta drept conumatoare de alcool, transmite Agerpres.





Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, trupul femeii, in mare parte acoperit de zapada, a fost descoperit de catre un vecin, in cursul diminetii de duminica, in timp ce trecea pe drumul din fata locuintei victimei. Barbatul a sunat la numarul de urgenta 112 pentru a solicita o ambulnata.





"Femeia a fost gasita inghetata in fata portii locuintei sale, fiind decedata de mai multe ore. Victima era cunoscuta ca si o consumatoare de bauturi alcoolice astfel incat, cel mai probabil, a cazut in zapada, fara a mai reusi sa se ridice", a declarat, duminica, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al SAJ Vaslui, medicul Dan Ungureanu.





Cadavrul femeii va fi preluat de Serviciul de Medicina Legala Vaslui in vederea efectuarii autopsiei si stabilirii cauzei decesului.





Tot in cursul diminetii de duminica, un tanar de 18 ani, gasit cazut pe o strada din municipiul Barlad din cauza consumului de alcool, a fost preluat de un echipaj de la Ambulanta si transportat la Spitalul de Urgenta Barlad.





Judetul Vaslui s-a aflat sub cod galben de viscol de joi seara, atentionarea fiind prelungita sambata de catre meteorologi.