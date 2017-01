Accident grav pe DN1 dupa ce un sofer a pierdut controlul masinii: o persoana a murit si sase au fost ranite 

O persoana a murit si alte sase au fost ranite dupa ce soferul unui autovehicul a pierdut controlul asupra directiei pe drumul national (DN) 1, intre Ploiesti si Bucuresti, iar masina a derapat, s-a izbit de un stalp, dupa care a fost proiectata intr-un alt stalp care a cazut pe plafonul masinii. Patru dintre victime au fost scoase din autoturism de catre echipajele de descarcerare, transmite Agerpres.





Accidentul a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 5.15, pe DN 1, in localitatea Tatarani din judetul Prahova.





Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat ca in urma primelor cercetari s-a stabilit ca soferul unui autovehicul in care se aflau sapte persoane si care se indrepta catre Bucuresti a pierdut controlul asupra volanului, iar masina a derapat, s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului, dupa care a fost proiectata intr-un alt stalp, care a fost dislocat si a cazut pe plafonul autovehiculului.





In urma accidentului, unul dintre pasagerii din autovehicul a murit, iar ceilalti sase au fost raniti.





Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, patru dintre victime au ramas incarcerate fiind scoase din masina in urma interventiei echipajelor de descarcerare.





Unul dintre raniti, o femeie, este in stare grava, fiind in coma. Celelalte cinci victime erau constiente in momentul in care au fost preluate de catre echipajele de prim ajutor.