CFR Calatori a anulat 48 de trenuri ce trebuiau sa circule duminica

"Masurile operative care se iau au ca priritate siguranta oamenilor si asigurarea legaturilor pe magistrale, intre marile orase. Acolo unde va fi necesar ne organizam astfel incat pasagerii sa primeasca ceai cald, cafea, sandvisuri, in functie de posibilitatile din teren", afirma sursa citata.Circulatia este adaptata conditiilor meteo nefavorabile cu temperaturi extrem de scazute pe raza a 4 regionale: Bucuresti, Craiova, Galati, Constanta.Unele curse pot inregistra intarzieri la destinatie, determinate de necesitatea atasarii locomotivelor Diesel pe anumite intervale de statii din jumatatea de sud a tarii, de reducerea vitezei de circulatie sau de interventia cu pluguri. Se intervine constant cu utilaje si echipaje feroviare, mai transmite CFR Calatori.Lista trenurilor anulate duminica,In aplicatia TRENUL MEU , introduceti numarul exact al trenului in casuta indicata si click pe Informatii tren. Obtineti informatii in timp real despre opriri, intarzieri, minutele de stationare in urmatoarea gara si timpul estimat de sosire, potrivit CFR CalatoriCamera web cu tabela Garii de Nord din Bucuresti, AICI