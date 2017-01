Scolile vor fi inchise luni si marti si in judetul Galati

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis suspendarea cursurilor in gradinite, scoli si licee in zilele de 9 si 10 ianuarie ca urmare a temperaturilor foarte scazute prognozate pentru urmatoarele zile si a situatiei generate de viscolul puternic, se arata intr-o informare transmisa Agerpres de purtatorul de cuvant al Prefecturii Galati, Petrica Patilea.





Potrivit informarii transmise in noaptea de sambata spre duminica, sunt probleme in alimentarea cu energie electrica in sapte localitati - Visina, Poiana, Matca, Hintesti, Oancea, Tudor Vladimirescu, Independenta. Un numar de 18 echipe ale Electrica Galati (36 de persoane si 18 autospeciale) lucreaza la remedierea avariilor.





Ramane inchis DN24D - limita judet (Balabanesti) - intersectia cu DN26 (km 9-84), iar accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone ramane restrictionat pe sase segmente de drumuri nationale DN2B Sendreni - Galati; DN25A Hanu Conachi - Nanesti; DN26 Galati - limita judet Vaslui (km 3 - 81); DN26A Oancea - Vama Oancea; DN22B Galati - limita judet Braila (km 11 - 14).





Sunt inchise 11 segmente de drumuri judetene, DJ251 Schela - Slobozia Conachi (20 km); DJ253 Umbraresti- Cudalbi -Baleni (50 km); DJ261A Scinteiesti - Frumusita (15 km); DJ242A Beresti-Meria - Cavadinesti (20 km); DJ242E Roscani - Oancea (20 km); DJ242D Baneasa - Suceveni (20 km); DJ255 Rediu - Cuca (10 km); DJ254 Ivesti-Calmatui (10 km); DJ251B Corod - Certesti (25 km); DJ251C Mindresti - Smulti (15 km); DJ251G Corni - Varlezi.





In teren actioneaza peste 270 de efective ale Ministerului Afacerilor Interne si din cadrul comitetelor locale pentru situatii de urgenta, cu peste 220 de mijloace de interventie.